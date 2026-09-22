Elvin Mendy hastaneye kaldırılmıştı: Sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

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İstanbul
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Manisa FK ile deplasmanda oynanan maçın ardından göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılan İstanbulsporlu futbolcu Elvin Mendy, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.
Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşma sonrası takım otobüsünde rahatsızlanan Mendy, Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Manisa FK'yi 1-0 mağlup eden İstanbulspor'un futbolcusu Elvin Mendy, karşılaşmanın ardından takım otobüsünde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen ve anjiyo yapılan 20 yaşındaki Mendy, tedavi altına alınmıştı.