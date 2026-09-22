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Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 14:04
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 14:04

Elvin Mendy hastaneye kaldırılmıştı: Sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

İstanbulsporlu futbolcu Elvin Mendy, maç sırasında göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi tamamlanan Mendy, taburcu edildi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Elvin Mendy hastaneye kaldırılmıştı: Sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 14:04
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 14:04

'in 8. haftasında ile deplasmanda oynanan maçın ardından göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılan İstanbulsporlu futbolcu Elvin Mendy, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Elvin Mendy hastaneye kaldırılmıştı: Sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşma sonrası takım otobüsünde rahatsızlanan Mendy, Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Elvin Mendy hastaneye kaldırılmıştı: Sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

NE OLMUŞTU?

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Manisa FK'yi 1-0 mağlup eden İstanbulspor'un futbolcusu Elvin Mendy, karşılaşmanın ardından takım otobüsünde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen ve anjiyo yapılan 20 yaşındaki Mendy, tedavi altına alınmıştı.

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ETİKETLER
#İstanbulspor
#Futbol
#Manisa FK
#Trendyol 1. Lig
#Manisa Şehir Hastanesi
#Elvin Mendy
#Spor
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