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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 13:14
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 13:18

Mohamed Salah'ın poz verdiği kayaya ziyaretçi akını: Kurtdere Yaylası 'Salah Yaylası' olarak anılmaya başlandı!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un dünyaca ünlü transferi Mohamed Salah'ın Maçka ilçesindeki Kurtdere Yaylası'nda çektirdiği fotoğraf, bölgeyi bir anda turizm merkezine dönüştürdü. Futbolseverlerin ve doğaseverlerin akın ettiği yaylaya, XTG Spor içerik üreticileri tarafından "Salah Yaylası" tabelası dikildi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Mohamed Salah'ın poz verdiği kayaya ziyaretçi akını: Kurtdere Yaylası 'Salah Yaylası' olarak anılmaya başlandı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 13:14
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 13:18

Sümela Manastırı gezisinin ardından Maçka'nın eşsiz doğasıyla tanışmak üzere Kurtdere Yaylası'na çıkan Mohamed Salah, bölgenin simgesi haline gelen doğal güzellikleri yerinde inceledi. Mısırlı yıldızın yayladaki büyük bir kayanın üzerine oturarak verdiği poz sosyal medyada dolaşıma girer girmez, bölgeye yönelik ilgide adeta patlama yaşandı.

Mohamed Salah'ın poz verdiği kayaya ziyaretçi akını: Kurtdere Yaylası 'Salah Yaylası' olarak anılmaya başlandı!

FUTBOLSEVERLER AYNI POZU VERMEK İÇİN SIRAYA GİRİYOR

Salah'ın ikonik karesinin ardından Kurtdere Yaylası, yeşil saha tutkunları ile doğa sevdalılarının birinci adresi haline geldi. Bölgeye gelen ziyaretçiler, Mısırlı futbolcunun oturduğu kayayı bularak aynı açıyla fotoğraf çektirme yarışına girdi. Sosyal medyada virale dönüşen bu paylaşımlar sonrası yayla yolunda zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşmaya başladı.

Mohamed Salah'ın poz verdiği kayaya ziyaretçi akını: Kurtdere Yaylası 'Salah Yaylası' olarak anılmaya başlandı!

KURTDERE'YE "SALAH YAYLASI" TABELASI ÇAKILDI

Yıldız oyuncunun ziyaretiyle hareketlenen yaylada en dikkat çeken hamle ise dijital içerik üreticilerinden geldi. XTG Spor ekibi, Salah'ın meşhur pozunu ölümsüzleştirmek adına özel olarak hazırlattığı tabelayla bölgeye gitti. Üzerinde "Salah Yaylası" yazan tabela, futbolcunun fotoğraf çektirdiği noktanın hemen yanına toprağa çakılarak sabitlendi. Tabela montajına ait renkli görüntülerin de sosyal platformlarda yayılmasıyla birlikte, yaylanın popülaritesi her geçen gün daha da artıyor.

Mohamed Salah'ın poz verdiği kayaya ziyaretçi akını: Kurtdere Yaylası 'Salah Yaylası' olarak anılmaya başlandı!
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#Futbol
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