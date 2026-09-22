Yarın okullar tatil mi? 23 Eylül İstanbul ve Manisa’da okulların tatil durumu!

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bulunan bir lisenin önünde silahla etrafa ateş açılması sonucu 11 öğrenci yaralandı. Olayın ardından eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili alınan kararlar ve 23 Eylül Çarşamba günü okulların durumuna ilişkin gelişmeler araştırılmaya başlandı. Yarın okullar tatil mi? Detaylar…

23 EYLÜL YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında 22 Eylül sabah saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi. H.O. (15) isimli 9. sınıf öğrencisinin silahla etrafa ateş açtığı olayda tüfek saçması nedeniyle 11 öğrenci yaralandı. Yaralanan öğrencilerin tamamının öğrenci olduğu belirtilirken, yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

23 Eylül 2026 Çarşamba günü için Türkiye genelini kapsayacak şekilde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınmış bir okul tatili kararı bulunmuyor. 22 Eylül Salı günü Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayın ardından ise öğrencilerin ve velilerin gözü 23 Eylül günü için yapılacak açıklamalara çevrildi.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

23 Eylül 2026 Çarşamba günü İstanbul’daki okullara ilişkin herhangi bir tatil kararı bilgisi bulunmuyor. Türkiye genelini kapsayacak şekilde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınmış bir okul tatili kararı olmadığı belirtildi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yaşanan saldırının ardından 23 Eylül günü okulların durumuna ilişkin araştırmalar sürerken, verilen bilgiler arasında İstanbul’da okulların tatil edildiğine yönelik bir karar yer almıyor. Bu nedenle İstanbul’daki okulların durumuna ilişkin değerlendirmelerde 23 Eylül Çarşamba günü için açıklanan genel karar esas alınıyor.

MANİSA OKULLAR TATİL Mİ?

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 22 Eylül Salı günü yaşanan olayın ardından İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 22 Eylül 2026 Salı günü sabah saatlerinde okulun yakınında meydana gelen olay nedeniyle eğitim öğretim faaliyetlerinin o gün için durdurulduğu bildirildi.

MEB açıklamasında, hastanelere sevk edilen ve tedavileri devam eden yaralılara acil şifalar dilenirken, olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü belirtildi. Olayın ardından saldırgan H.O. ile annesi, babası ve dedesi gözaltına alındı. Saldırıda yaralanan 11 öğrenciden 2’sinin ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.