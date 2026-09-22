Türkiye dahil dört ülkeden bölgesel güvenlik hamlesi: Husilerin saldırılarına sert tepki

Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada, "Bakanlar, Husilerin son dönemdeki saldırıları da dahil olmak üzere Suudi Arabistan Krallığı’na yönelik tüm saldırıları şiddetle kınamış ve Krallığın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve güvenliğine yönelik sarsılmaz desteklerini tekrarlamışlardır" denildi.

İSLAMABAD MUHTIRASI HATIRLATILDI

Türkiye Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı Dışişleri Bakanları, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 81. oturumu marjında 21 Eylül'de New York’ta bir araya geldi. Toplantıya ilişkin yapılan ortak açıklamada, "Toplantı, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulmasına imkan sağlamıştır. Bakanlar, Orta Doğu ve daha geniş bölgede barış, güvenlik, istikrar ve refahın desteklenmesi amacıyla dört ülke arasındaki istişare ve eş güdümün sürdürülmesinin önemini teyit etmişlerdir. Bölgede devam eden gerilim ve ihtilaflardan duydukları derin endişeyi ifade eden bakanlar, diyalog ve diplomasinin kalıcı çözüme ulaşılmasının yegane yolu olduğunu vurgulamış ve bu çerçevede kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi amacıyla İslamabad Muhtırası’na riayet edilmesi gerektiğinin altını çizmişlerdir. Bakanlar ayrıca, Husilerin son dönemdeki saldırıları da dahil olmak üzere Suudi Arabistan Krallığı’na yönelik tüm saldırıları şiddetle kınamış ve Krallığın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve güvenliğine yönelik sarsılmaz desteklerini tekrarlamışlardır. Bakanlar öte yandan Krallığın uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı uyarınca kendisini, topraklarını ve halkını korumaya yönelik meşru müdafaa hakkını teyit etmişlerdir. Bakanlar, denizlerde seyrüsefer güvenliğinin ve serbestisinin korunmasının önemini de vurgulamışlardır" ifadelerine yer verildi.

YEMEN'İN GÜVENLİĞİ VURGUSU

Orta Doğu’da barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasındaki merkezi öneminin yeniden teyit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlar, Yemen meşru hükümeti ve Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi’nin siyasi bir süreç ve muhtelif tarafların katılacağı kapsayıcı bir Yemenliler arası diyalog yoluyla Yemen’de güvenlik, istikrar ve kalkınmanın sağlanmasına yönelik çabalarına sarsılmaz desteklerini tekrarlamışlardır. Filistin meselesinin Orta Doğu’da barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasındaki merkezi önemini yeniden teyit eden bakanlar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararları doğrultusunda başkenti Doğu Kudüs olan, 4 Haziran 1967 sınırları temelinde bağımsız, egemen, sürdürülebilir ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti kurma ve devredilemez niteliğe sahip kendi kaderini tayin etme hakkı da dahil olmak üzere Filistin halkının meşru haklarına desteklerini tekrarlamışlardır. Bakanlar, Sudan Cumhuriyeti’nin egemenliği, birliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne yönelik sarsılmaz desteklerini teyit etmiş; meşru ulusal kurumlarının korunmasının ve Sudan’ın egemenliğini ve birliğini zayıflatan paralel oluşumların reddedilmesinin önemini vurgulamışlardır. Bakanlar, Sudan topraklarına yönelik yasa dışı silah, paralı asker ve yabancı savaşçı akışının durdurulmasının gerekliliğinin altını çizmişlerdir. Bakanlar, kolektif güvenliğin güçlendirilmesi ve uzun vadeli bölgesel istikrarın desteklenmesi amacıyla bölgesel ve uluslararası gelişmelerle ilgili yakın eş güdümü sürdürme ve istişarelere devam etme hususunda mutabık kalmışlardır."