Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Politika
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 20:37
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 20:37

Türkiye dahil dört ülkeden bölgesel güvenlik hamlesi: Husilerin saldırılarına sert tepki

Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları New York'ta gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak açıklama yaptı. Bölgesel güvenlik için yakın eş güdüm mesajı veren dört ülke Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Türkiye dahil dört ülkeden bölgesel güvenlik hamlesi: Husilerin saldırılarına sert tepki
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 20:37
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 20:37

, , ve Dışişleri Bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada, "Bakanlar, Husilerin son dönemdeki saldırıları da dahil olmak üzere Suudi Arabistan Krallığı’na yönelik tüm saldırıları şiddetle kınamış ve Krallığın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve güvenliğine yönelik sarsılmaz desteklerini tekrarlamışlardır" denildi.

İSLAMABAD MUHTIRASI HATIRLATILDI

Türkiye Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı Dışişleri Bakanları, Genel Kurulu’nun 81. oturumu marjında 21 Eylül'de New York’ta bir araya geldi. Toplantıya ilişkin yapılan ortak açıklamada, "Toplantı, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulmasına imkan sağlamıştır. Bakanlar, Orta Doğu ve daha geniş bölgede barış, güvenlik, istikrar ve refahın desteklenmesi amacıyla dört ülke arasındaki istişare ve eş güdümün sürdürülmesinin önemini teyit etmişlerdir. Bölgede devam eden gerilim ve ihtilaflardan duydukları derin endişeyi ifade eden bakanlar, diyalog ve diplomasinin kalıcı çözüme ulaşılmasının yegane yolu olduğunu vurgulamış ve bu çerçevede kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi amacıyla İslamabad Muhtırası’na riayet edilmesi gerektiğinin altını çizmişlerdir. Bakanlar ayrıca, Husilerin son dönemdeki saldırıları da dahil olmak üzere Suudi Arabistan Krallığı’na yönelik tüm saldırıları şiddetle kınamış ve Krallığın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve güvenliğine yönelik sarsılmaz desteklerini tekrarlamışlardır. Bakanlar öte yandan Krallığın uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı uyarınca kendisini, topraklarını ve halkını korumaya yönelik meşru müdafaa hakkını teyit etmişlerdir. Bakanlar, denizlerde seyrüsefer güvenliğinin ve serbestisinin korunmasının önemini de vurgulamışlardır" ifadelerine yer verildi.

YEMEN'İN GÜVENLİĞİ VURGUSU

Orta Doğu’da barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasındaki merkezi öneminin yeniden teyit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bakanlar, Yemen meşru hükümeti ve Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi’nin siyasi bir süreç ve muhtelif tarafların katılacağı kapsayıcı bir Yemenliler arası diyalog yoluyla Yemen’de güvenlik, istikrar ve kalkınmanın sağlanmasına yönelik çabalarına sarsılmaz desteklerini tekrarlamışlardır. Filistin meselesinin Orta Doğu’da barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasındaki merkezi önemini yeniden teyit eden bakanlar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararları doğrultusunda başkenti Doğu Kudüs olan, 4 Haziran 1967 sınırları temelinde bağımsız, egemen, sürdürülebilir ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti kurma ve devredilemez niteliğe sahip kendi kaderini tayin etme hakkı da dahil olmak üzere Filistin halkının meşru haklarına desteklerini tekrarlamışlardır. Bakanlar, Sudan Cumhuriyeti’nin egemenliği, birliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne yönelik sarsılmaz desteklerini teyit etmiş; meşru ulusal kurumlarının korunmasının ve Sudan’ın egemenliğini ve birliğini zayıflatan paralel oluşumların reddedilmesinin önemini vurgulamışlardır. Bakanlar, Sudan topraklarına yönelik yasa dışı silah, paralı asker ve yabancı savaşçı akışının durdurulmasının gerekliliğinin altını çizmişlerdir. Bakanlar, kolektif güvenliğin güçlendirilmesi ve uzun vadeli bölgesel istikrarın desteklenmesi amacıyla bölgesel ve uluslararası gelişmelerle ilgili yakın eş güdümü sürdürme ve istişarelere devam etme hususunda mutabık kalmışlardır."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Husiler Suudi Arabistan'ın başkentini hedef aldı! Trump askeri seçenekleri değerlendiriyor
Kral Selman'dan Mekke'yi hedef alan saldırılara tepki: "Müslümanlara yönelik provokasyon"
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Mısır
#Türkiye
#Pakistan
#suudi arabistan
#birleşmiş milletler
#Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.