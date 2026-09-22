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Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 19:12
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 19:12

Kral Selman'dan Mekke'yi hedef alan saldırılara tepki: "Müslümanlara yönelik provokasyon"

Suudi Arabistan Kralı Selman, Husilerin Mekke'yi İHA ile hedef alma girişimini "alçakça ve Müslümanların duygularına yönelik provokasyon" olarak nitelendirdi.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Kral Selman'dan Mekke'yi hedef alan saldırılara tepki:
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 19:12
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 19:12

Kralı Selman bin Abdulaziz, 'deki destekli Husilerin, kentini hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısının "alçakça bir suç ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların duygularına yönelik bir provokasyon" olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman, Cidde'de başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısında "Husilerin Mekke'yi hedef alma girişimine" ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kral Selman, "Husilerin Mekke'yi hedef alma girişimi kutsal mekanların dokunulmazlığını ihlal eden alçakça bir suç ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların duygularına yönelik bir provokasyon." ifadesini kullandı.

Selman ayrıca, kutsal mekanların, hacı ve umrecilerin yanı sıra ülkede yaşayan vatandaşlar ve yabancıların korunması ve her türlü saldırıya kararlılıkla karşı konulmasında askeri ve güvenlik birimlerinin rolünü takdir etti.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, Kraliyet Hava Savunma Güçlerinin 15 Eylül'de saat 18.50 sularında, tarafından fırlatılan bir İHA'yı Mekke'deki yasaklı hava sahasına girmeden tespit ettiğini, aracın kentin güneyinde engellenerek imha edildiğini bildirmişti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise yaptığı açıklamada, Mekke'nin hedef alındığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.

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#Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz
#Dünya
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