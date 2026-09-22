Manisa'daki okul saldırısı sonrası bakanlardan hastane ziyareti: "Dualarımız evlatlarımızla"

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen ve büyük üzüntüye yol açan okul saldırısının ardından, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaralı öğrencileri hastanede ziyaret etti. Tedavileri süren öğrencilerin sağlık durumları hakkında doktorlardan detaylı bilgi alan bakanlar, ailelerle de görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Çiftçi, "Dualarımız evlatlarımızla… Rabbim her birine acil şifalar versin. En büyük temennimiz, bir an önce sağlıklarına kavuşarak ailelerine, arkadaşlarına ve okullarına dönmeleridir" ifadelerini kullandı.