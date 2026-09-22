Manisa okullar tatil mi? 23 Eylül 2026 Çarşamba Manisa’da okulların tatil durumu!

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde silahla etrafa ateş açılması sonucu 11 öğrenci yaralandı. Olayın ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim faaliyetlerine ilişkin açıklama yapıldı. Yarın Manisa’da okullar tatil mi? Ayrıntılar…

MANİSA'DA OKULLAR NEDEN TATİL?

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 22 Eylül 2026 Salı günü sabah saatlerinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında silahlı saldırı meydana geldi. H.O. (15) isimli şahsın silahla etrafa ateş açtığı olayda tüfek saçmaları nedeniyle 11 öğrenci yaralandı. Yaralanan öğrencilerin tamamının öğrenci olduğu belirtilirken, 2 öğrencinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırgan olduğu belirtilen H.O. ile annesi, babası ve dedesi gözaltına alındı. Yaşanan olayın ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim öğretim faaliyetlerine 22 Eylül 2026 Salı günü ara verildiği açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasında, olayla ilgili 3 Bakanlık müfettişinin görevlendirildiği belirtildi. Öğrenci, öğretmen ve veliler için psikososyal destek ekiplerinin sahada çalışmalara başladığı bildirilen açıklamada, hastanelere sevk edilen ve tedavileri süren yaralılara acil şifa, yakınlarına ve eğitim camiasına geçmiş olsun dilekleri iletildi.

MANİSA OKULLAR TATİL Mİ 23 EYLÜL?

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki olay nedeniyle 22 Eylül Salı günü İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim öğretime ara verilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 22 Eylül 2026 tarihinde okulda eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü, ilgili birimlerin koordinasyon içinde çalışmalarına devam ettiği ve öğrenci, öğretmen ve veliler için psikososyal destek ekiplerinin sahada görev yaptığı bilgisi paylaşıldı.

23 Eylül 2026 Çarşamba günü için ise Manisa’da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınmış bir okul tatili kararı bulunmuyor. Bu nedenle 23 Eylül 2026 Çarşamba günü okullarda eğitime ilişkin yeni bir tatil kararı açıklanmadığı sürece dersler yarın kaldığı yerden devam edecek.