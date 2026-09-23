KARAOK füzesinden tam isabet! Kamikaze İHA paramparça oldu

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İstanbul
ROKETSAN üretimi KARAOK Portatif Tanksavar Füzesi, kamikaze İHA'yı etkisiz hale getirdi. Muharebe sahasının çevik gücü KARAOK, ilk kez bir hava hedefini başarıyla vurmuş oldu. O anları paylaşan ROKETSAN, "Kara hedeflerine karşı etkinliğini hava hedeflerine de taşıyan KARAOK ile farklı tehditlere karşı çok yönlü angajman kabiliyetimizi güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.