KARAOK füzesinden tam isabet! Kamikaze İHA paramparça oldu

ROKETSAN üretimi KARAOK Portatif Tanksavar Füzesi, kamikaze İHA'yı etkisiz hale getirdi. Muharebe sahasının çevik gücü KARAOK, ilk kez bir hava hedefini başarıyla vurmuş oldu. O anları paylaşan ROKETSAN, "Kara hedeflerine karşı etkinliğini hava hedeflerine de taşıyan KARAOK ile farklı tehditlere karşı çok yönlü angajman kabiliyetimizi güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.