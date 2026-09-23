ASELAN ve ROKETSAN arasından 1,2 milyar avroluk anlaşma!

ASELSAN ile ROKETSAN arasında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariki kapsamında 1 milyar 234 milyon 210 bin avro tutarında sözleşme imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ASELSAN ile ROKETSAN arasında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariki kapsamında toplam tutarı 1 milyar 234 milyon 210 bin avro olan sözleşme imzalanmıştır"