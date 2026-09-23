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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 10:34
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 11:11

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 8 ülkeden 76 suçlu Türkiye'ye iade edildi

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 29, ulusal seviyede aranan 47 suçlunun 8 farklı ülkeden Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada "Hiçbir suçlu yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyecek" denildi.

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Editor
 Özge Sönmez
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İçişleri Bakanlığı açıkladı: 8 ülkeden 76 suçlu Türkiye'ye iade edildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 10:34
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 11:11

koordinasyonunda; EGM İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, görevlileri, , İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarının titiz takibi sonucunda 8 ülkedeki 76 firari yakalandı. Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan suçlular Türkiye'ye iade edildi.  

HABERİN ÖZETİ

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 8 ülkeden 76 suçlu Türkiye'ye iade edildi

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 29 ve ulusal seviyede aranan 47 olmak üzere toplam 76 şahsın çeşitli ülkelerden Türkiye'ye geri getirildiğini duyurdu.
Kırmızı bültenle aranan 29 kişi, ulusal seviyede aranan 47 kişi olmak üzere toplam 76 kişi Türkiye'ye getirildi.
Bu şahıslar Gürcistan (61), Yunanistan (4), Almanya (4), Fransa (2), ABD (2), Birleşik Krallık, Sırbistan ve Azerbaycan'dan iade edildi.
Operasyon, EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıkları'nın işbirliğiyle gerçekleştirildi.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 8 ülkeden 76 suçlu Türkiye'ye iade edildi

"HİÇBİR SUÇLU YURT DIŞINA ÇIKARAK İZİNİ KAYBETTİREMEYECEK"

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: 

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 8 ülkeden 76 suçlu Türkiye'ye iade edildi

Kırmızı Bültenle Aranan 29, Ulusal Seviyede Aranan 47 suçlu,

Gürcistan(61), Yunanistan(4), Almanya(4), Fransa(2), ABD(2), Birleşik Krallık, Sırbistan ve Azerbaycan'dan ülkemize geri getirildi.

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan (29)
H.Ö., M.Ü., M.A.Ç., U.A., V.H., Y.B. D.T., A.K., M.E.D., E.K., H.S., B.Ö., H.Ö., Ö.Ö., M.C., D.T., S.H., E.S.I., F.Ş.Ç., D.A.Ş., F.D., A.Y.Ö., A.D., B.A., E.A., B.S., A.P., S.E. ve B.E. ile

Ulusal seviyede aranan (47)
R.İ., R.Ö., U.T., M.R., G.K., Y.D., A.M., M.T., E.K., C.T., M.K., M.Ş., S.K., M.G., K.A., E.K., M.Ü., M.K., F.E.A., F.U., M.C.A., S.Y., S.Ö., M.Ö., F.C.B., H.D., M.E., K.A.İ., H.Y., D.Z., M.D.Ş., U.S.Ç. Ü.A., A.C., M.O.Ö., M.B., G.S., E.A., U.K., M.Y., C.Ö., A.D., G.K., E.İ., E.İ., M.Ö. ve M.U. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı.  

Hiçbir suçlu yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyecek. Milletimizin huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya, kaçış güzergâhlarını kapatmaya ve kırmızı bültenle ya da ulusal seviyede aranan şahısları ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz.

Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

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#Adalet Bakanlığı
#İçişleri Bakanlığı
#kom
#Narkotik Suçlarla Mücadele
#Egm Interpol-europol Daire Başkanlığı
#Gündem
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