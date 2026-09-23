Isparta’da koca dehşeti: Karısını sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu

Şarkikaraağaç ilçesinde 37 yaşındaki F.K. ile 35 yaşındaki eşi A.K.arasında dün akşam saatlerinde Isparta kent merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

POMPALI TÜFEKLE 2 EL ATEŞ ETTİ

Kısa sürede alevlenen tartışmanın ardından F.K, Çarıksaraylar beldesine geldiğinde sokaktayken eşi A.K'ye pompalı tüfekle 2 el ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde A.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından çalışma başlatan ekipler, F.K’yi gözaltına alınırken, çiftin 2 çocuğunun olduğu öğrenildi.