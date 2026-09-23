Isparta’da koca dehşeti: Karısını sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Şarkikaraağaç ilçesinde 37 yaşındaki F.K. ile 35 yaşındaki eşi A.K.arasında dün akşam saatlerinde Isparta kent merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede alevlenen tartışmanın ardından F.K, Çarıksaraylar beldesine geldiğinde sokaktayken eşi A.K'ye pompalı tüfekle 2 el ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde A.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından çalışma başlatan ekipler, F.K’yi gözaltına alınırken, çiftin 2 çocuğunun olduğu öğrenildi.