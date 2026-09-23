Öğrencilerin servisteki görüntüleri şoke etti: Okula üst üste gidiyorlar

Aksaray'da sürücüsünün çok sayıda öğrenci aldığı öğrenci servis minibüsünde yaşananlar, öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Cumhuriyet Mahallesi TOKİ konutlarından 75. Yıl Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ne öğrenci taşımacılığı yapan bir öğrenci servis minibüsü, mevzuata uymayan şartlarda taşımacılık yaparak araca aldığı çok sayıda öğrenciyle ulaşım sağlıyor. Tıka basa dolu olan öğrenci servisinde kimi öğrenciler ayakta seyrederken, kimi öğrenciler kucak kucağa oturarak, kimi öğrenciler de koltuklarda oturan öğrencilerin kucağına yatarak okula gidip geliyor. Durumdan rahatsız olan öğrenciler o anları cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülerken, yaşananlar herkesi şaşırttı. Velilerin emniyete şikayette bulunduğu olayla ilgili inceleme başlatıldı.