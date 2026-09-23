ABD’den Hürmüz’e 10 milyar dolarlık alternatif!

10 MİLYAR DOLARLIK FON, 50 MİLYAR DOLARLIK YATIRIMA DÖNÜŞEBİLİR

Pact için hazırlanan taslakta dikkat çeken bir diğer ayrıntı da projenin ulaşabileceği yatırım büyüklüğü oldu. Girişim, Orta Doğu'daki müttefik ülkelerin stratejik enerji ve altyapı varlıklarına yatırım yapılmasını sağlayacak, 50 milyar doların üzerinde büyüklüğe sahip tarihi bir yatırım platformu olarak tanımlanıyor.

İlk aşamada ABD ve Arap ülkelerinin sağlayacağı kamu kaynaklarıyla oluşturulması planlanan fonun, egemen varlık fonları ve özel sermaye şirketlerinin katılımıyla daha da büyümesi hedefleniyor. Taslak belgede Blackstone, BlackRock bünyesindeki Global Infrastructure Partners ve KKR, projeye yatırım yapabilecek şirketler arasında gösteriliyor.

Ancak yatırımcı listesiyle ilgili önemli bir ayrıntı da ortaya çıktı. Konuya yakın bir kaynak, adı geçen bazı yatırım şirketlerinin taslak belgede yer aldıklarından ancak daha sonra haberdar olduklarını aktardı.