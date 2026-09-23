Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Birleşmiş Milletler'in (BM) 81. Genel Kurulu'na katılan devlet başkanları ve eşleri onuruna verilen davete iştirak etti.

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HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet başkanları onuruna verilen davete katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılan devlet başkanları ve eşleri onuruna verdiği davete iştirak etti. Davet, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Lotte NY Palace Hotel'de verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu davete katıldı. Davet, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lotte NY Palace Hotel'de düzenlenen davete katıldı. Davet, basına kapalı gerçekleşti.

"KENDİSİ GERÇEKTEN HARİKA BİR ADAMDIR"

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu ifadeler kullanmıştı.

Trump, "Aralarında Türkiye’den gelen, tam şuradaki dostum da vardı. Kendisi sert bir adamdır. Onunla uğraşmayın. Kendisi gerçekten harika bir adamdır" demişti.