Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet başkanları onuruna verilen davete katıldı

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İstanbul
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Birleşmiş Milletler'in (BM) 81. Genel Kurulu'na katılan devlet başkanları ve eşleri onuruna verilen davete iştirak etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lotte NY Palace Hotel'de düzenlenen davete katıldı. Davet, basına kapalı gerçekleşti.
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu ifadeler kullanmıştı.
Trump, "Aralarında Türkiye’den gelen, tam şuradaki dostum da vardı. Kendisi sert bir adamdır. Onunla uğraşmayın. Kendisi gerçekten harika bir adamdır" demişti.