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Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 11:15
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 11:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet başkanları onuruna verilen davete katıldı

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından devlet başkanları onuruna verilen davete katıldı. Davet basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet başkanları onuruna verilen davete katıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 11:15
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 11:21

Cumhurbaşkanı Sayın , ABD Başkanı tarafından 'in (BM) 81. Genel Kurulu'na katılan devlet başkanları ve eşleri onuruna verilen davete iştirak etti.

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet başkanları onuruna verilen davete katıldı

Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılan devlet başkanları ve eşleri onuruna verdiği davete iştirak etti.
Davet, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Lotte NY Palace Hotel'de verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu davete katıldı.
Davet, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet başkanları onuruna verilen davete katıldı

BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lotte NY Palace Hotel'de düzenlenen davete katıldı. Davet, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet başkanları onuruna verilen davete katıldı

"KENDİSİ GERÇEKTEN HARİKA BİR ADAMDIR"

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu ifadeler kullanmıştı. 

Trump, "Aralarında Türkiye’den gelen, tam şuradaki dostum da vardı. Kendisi sert bir adamdır. Onunla uğraşmayın. Kendisi gerçekten harika bir adamdır" demişti.

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#donald trump
#Recep Tayyip Erdoğan
#birleşmiş milletler
#bm genel kurulu
#Lotte Ny Palace Hotel
#Politika
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