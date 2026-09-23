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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 15:45
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 15:45

Akıllı gözlük kullanımıyla sakıncalı içerikler de şikayetler de arttı! Fransa'da çok sayıda soruşturma açıldı

Akıllı gözlük kullanımıyla beraber kamusal alanda rıza dışında kayda alınanların şikayetleri de arttı. Fransa'da bu konu hakkında çok sayıda soruşturma açıldı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Akıllı gözlük kullanımıyla sakıncalı içerikler de şikayetler de arttı! Fransa'da çok sayıda soruşturma açıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 15:45
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 15:45

'da akıllı gözlük kullanıcılarının sokakta yürüyen kadınları kayda alması ve bu kayıtları yayımlamasıyla beraber şikayetler arttı. Le Figaro’nun haberine göre, kadınların, akıllı gözlük kullanıcılarının özel hayatlarının mahremiyetini ihlal etmesinden şikayetçi olmaları üzerine çok sayıda soruşturma başladı.

Savcılık, rızası dışında bir kişinin görüntüsünü ya da sözlerini kullanarak üretilen içerikleri yaymanın 2 yıla kadar hapis ve 45 bin avro para cezası olduğunu hatırlattı.

Akıllı gözlük kullanımıyla sakıncalı içerikler de şikayetler de arttı! Fransa'da çok sayıda soruşturma açıldı

MAHREMİYET TARTIŞMALARI

Çocukların ve gençlerin çevrim içi ortamda korunması ve siber zorbalıkla mücadele için hizmet veren Fransa merkezli e-Enfance derneği de akıllı gözlüklerle çekilerek internete yüklenen sakıncalı içeriklerin sayısındaki artışa ilişkin uyarıda bulunmuştu.

Dernek bu videoların genelde kamusal alandaki bir genç kadını ya da kız çocuğunu küçük düşürmeye ve rahatsız etmeye yönelik olduğunu bildirmişti.

Ayrıca dernek sene başından bu yana bu konuda 20 civarında ihbar aldıklarını açıklamıştı.

Üretimine ABD'li teknoloji şirketi 'nın öncülük ettiği, Facebook ve Instagram platformlarından canlı yayın yapabilme özelliğine sahip yeni nesil akıllı gözlükler, izinsiz şekilde kişilerin görüntülerini ve ortamlarını aktarma imkanı sağlaması nedeniyle mahremiyet tartışmalarına yol açmıştı.

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ETİKETLER
#fransa
#Meta
#Akıllı Gözlük
#Le Figaro
#E-enfance
#Dünya
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