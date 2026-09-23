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Gündem
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 18:56
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 20:33

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Kurtlar Vadisi'nin senaryosuna dahli olan Bayram Özbek tutuklandı

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında incelemeye alınan Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahli olduğu tespit edilen cezaevindeki FETÖ hükümlüsü eski Emniyet Müdürü Bayram Özbek için bir tutuklama kararı daha çıktı. Kararın gerekçesinin "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" ile "kasten öldürmeye azmettirme" olduğu öğrenildi.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Kurtlar Vadisi'nin senaryosuna dahli olan Bayram Özbek tutuklandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 18:56
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 20:33

2011 yılında cezaevinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden eski MİT yöneticisi 'yla ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

HABERİN ÖZETİ

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Kurtlar Vadisi'nin senaryosuna dahli olan Bayram Özbek tutuklandı

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada, Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahli olduğu belirlenen FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü Bayram Özbek hakkında tutuklama kararı verildi.
Mahkeme, tutuklama kararını 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' ile 'kasten öldürmeye azmettirme' suçlamalarına dayandırdı.
Başsavcılık, tutuklama kararının Silivri Sulh Ceza Hakimliği tarafından verildiğini açıkladı.
Bayram Özbek'in FETÖ'nün kanalı Samanyolu TV'de yayımlanan Tek Türkiye ve Şefkat Tepe dizilerindeki bazı diyalogları yazdığı ortaya çıktı.
Özbek'e daha önce FETÖ'nün 'Tahşiyeciler grubuna' kumpas davasında verilen 12 yıllık hapis cezası 2021 yılında Yargıtay tarafından onanmıştı.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

Soruşturma sürecinde incelemeye alınan ve senaristlerinin de ifade verdiği dizisiyle ilgili mahkemeden dikkat çeken bir karar geldi.

"SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ" VE "KASTEN ÖLDÜRMEYE AZMETTİRME" SUÇLARI

Dizinin senaryosuna katkıda bulunduğu tespit edilen hükümlüsü eski emniyet müdürü Bayram Özbek için bir tutuklama kararı daha çıktı.

Mahkeme, tutuklama kararının gerekçesinde "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" ile "kasten öldürmeye azmettirme" suçlarının oluştuğuna kanaat getirdi.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Kurtlar Vadisi'nin senaryosuna dahli olan Bayram Özbek tutuklandı

Gelişmeyle ilgili Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca Kaşif Kozinoğlu'nun öldürülmesi olayı ile ilgili olarak yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, meydana gelen olayla ilişkili olarak 'Kurtlar Vadisi' dizisinin senaryosuna dahli olduğu tespit edilen şüpheli Bayram Özbek'in üzerine atılı bulunan 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' ile 'kasten öldürmeye azmettirme' suçlarından dolayı Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklanmasına karar verilmiştir."

FETÖ'NÜN YAYIN ORGANINDAKİ DİZİLERİN DİYALOGLARINI DA YAZMIŞ

Özbek'in FETÖ'nün televizyon kanalı Samanyolu TV'de yayınlanan Tek Türkiye ve Şefkat Tepe dizilerindeki bazı diyalogları da yazdığı ortaya çıktı.

FETÖ'DEN 12 YIL HÜKÜM GİYMİŞTİ 

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Tahşiyeciler grubuna" kumpas kurduğu gerekçesiyle açılan davada, eski emniyet müdürü Bayram Özbek'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen 12 yıl hapis cezası, 2021 yılında Yargıtay tarafından onanmıştı.

 

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ETİKETLER
#kurtlar vadisi
#fetö
#Kaşif Kozinoğlu
#Bayram Özbek
#Samanyolu Tv
#Gündem
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