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Gündem
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 18:41
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 19:56

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Doğu Perinçek'in ifadesi alındı

Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alındı.

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Editor
 Selahattin Demirel
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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Doğu Perinçek'in ifadesi alındı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 18:41
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 19:56

tarafından Eski MİT görevlisi 'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor. 

Soruşturma kapsamında Genel Başkanı , 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Silivri Adliyesine gelen Perinçek, ifadesi alındıktan sonra adliyeden ayrıldı.

SORUŞTURMA GEÇMİŞİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmaya yönelik açıklama yapmıştı.

Bakan Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığınca dosyanın yeniden incelendiğini belirterek yeni soruşturma kapsamında gizlilik kararı alındığını, özel bir soruşturma ekibi oluşturularak olayın tüm yönleriyle yeniden aydınlatılmasına yönelik kapsamlı çalışmalara başlandığını ifade etmişti.

Soruşturmadaki ilk operasyonda olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 10 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edilmişti. Gözaltına alınan 10 zanlıdan 1'i tutuklanmış, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 9'u serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda, 1'i muhabir, 1'i kameraman ve 7'si sağlık çalışanı olmak üzere 9 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Hakimlik, muhabirin de aralarında olduğu 3 şüphelinin tutuklanmasına, kameramanın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti.

Başsavcılığın talebi üzerine, Kozinoğlu'nun fethi kabir işlemi yapılmıştı.

Soruşturma kapsamında, dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan "bilgi sahibi" sıfatıyla savcılığa ifade vermiş ve Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında inceleme başlatılmıştı.

TUTUKLU SAYISI 9 OLDU

Soruşturmada, olay tarihinde görev yapan Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklanmış, Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve jandarma albay Hasan Atilla Uğur hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Eski gazeteci Osman Arslan tutuklanmış, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmış, ambulans şoförü Süleyman Kaba ise jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturmada, Kurtlar Vadisi dizisinde "Ömer Baba" karakterini canlandıran oyuncu Emin Olcay ve "Kazım Kaşifoğlu" karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak'ın "tanık" sıfatıyla ifadesi alınmıştı.

FETÖ kapsamında yargılandığı davada hükümlü olan Enver Altaylı ise ifadesinin alınması için adliyeye getirilmiş ve işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahli olduğu tespit edilen cezaevindeki FETÖ hükümlüsü eski Emniyet Müdürü Bayram Özbek için bir tutuklama kararı daha çıkmıştı.

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ETİKETLER
#kurtlar vadisi
#doğu perinçek
#vatan partisi
#Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı
#Kaşif Kozinoğlu
#Gündem
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