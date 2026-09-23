Savtak Adliye çıkışındaki açıklamasında, Kaşif Kozinoğlu’nu canlandıracağını önceden bilmediğini ve FETÖ veya illegal bir yapı bağlantısı hakkında gözlemi olmadığını aktardı.

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HABERİN ÖZETİ Oyuncu Sedat Savtak, Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında ifade verdi: Sözleşmenin gerektirdiklerini yapmak zorundayız Savtak, adliye çıkışında yaptığı açıklamada savcıya ifade verdiğini, canlandırdığı karakterin Kaşif Kozinoğlu olduğunu bilmediğini ve FETÖ veya illegal bir yapı bağlantısı hakkında gözlemi olmadığını belirtti. Savtak, bir oyuncu olarak üzerine düşeni yaptığını ve savcının yönelttiği sorulara gereken cevapları verdiğini söyledi. Sözleşme aşamasında rolün içeriği veya gelişimi hakkında bilgi almadıklarını, canlandırdığı karakterin Kaşif Kozinoğlu olduğunu bilmediğini ifade etti. FETÖ veya illegal bir yapı bağlantısına ilişkin herhangi bir gözlemi olmadığını aktardı. Senaryoda ne yazıyorsa ve nasıl aktarılması gerekiyorsa oyunculuğuyla onu değerlendirdiğini dile getirdi.

“BİR OYUNCU OLARAK ÜZERİME DÜŞENİ YAPTIM”

Savtak yaptığı açıklamada, "Sayın savcımıza ifade verdim. Bir oyuncu olarak üzerime düşeni yaptım. Devletimize karşı. Merak ettiklerimiz var biliyorum ama ben şöyle özetleyeyim: Öncelikle bir oyuncu herhangi bir rolde sinema, dizi ya da tiyatro dahi olsa elbette dürüst yaklaştığı yüreğiyle, ben de bu dizeye Kurtlar Vadisi'ne tüm yüreğimle bütün yaşamışlığımla öğrendiklerimle diğer oynayan yüzlerce binlerce oyunu arkadaşlarım gibi çoğu da arkadaşım, büyüklerim, küçüklerim onlarda aynı düşüncelerle bu karakterleri canlandırdık. Elimizden gelen en iyi oyunculuğumuzu verdik. Sayın savcım gereken soruları elbette yöneltti. Ben de gereken cevapları verdim. Onunla yaptığım görüşmem onla kalacaktır" dedi.

“CANLANDIRDIĞIM KARAKTERİN KAŞİF KOZİNOĞLU OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”

Canlandırdığı karakterin Kaşif Kozinoğlu olduğunu bilmediğini ifade eden Savtak, " Bilmiyordum. Yani böyle bir karakter, öncelikle biz zaten bizim başlangıç aşamasında sözleşme yaptığımız aşamamada rolün içeriği ya da gelişimi hakkında bilgiler almayız. Bunlar tamamen senaryo ile beraber gelişecek. Ve halkın izleyişi ile yazılacak. Sözleşmenin gerektirdikleriniz yapmak zorundayız. O sözleşmeler çok kalın olmamakla beraber düşüncel ve fikirsel ebatlarda yerli ve yeterincedir" diye konuştu.

“FETÖ VEYA İLLEGAL BİR YAPI BAĞLANTISI HAKKINDA GÖZLEMİM YOK”

FETÖ veya illegal bir yapı bağlantısı hakkında gözlemi olmadığını belirten Savtak, "Hayır öyle bir gözlemim yok. Senaryoda ne yazıyorsa nasıl aktarmam gerekiyorsa ben de oyunculuğumla değerlendirdim. Öyle bir bilgilerde bize verilmez. Bir hayal gücünden midir değerlendirmiştir bunu da halkımız değerlendirmiştir" dedi.