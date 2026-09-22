2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinde Ömer Baba karakteriyle bilinen Emin Olcay 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ne geldi.

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HABERİN ÖZETİ Kurtlar Vadisi’nin Ömer Baba’sı Emin Olcay adliyede: Kaşif Kozinoğlu davasında ifade verdi Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, oyuncu Emin Olcay 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu, 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmişti. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülüyor. Kurtlar Vadisi dizisinde 'Ömer Baba' karakteriyle bilinen Emin Olcay, soruşturma kapsamında 'bilgi sahibi' sıfatıyla Silivri Adliyesi'ne geldi. Emin Olcay yaptığı açıklamada, savcıyla görüşeceğini ve şu an bir şey söyleyecek durumda olmadığını ifade etti.

“BİR ŞEY SÖYLEYECEK DURUMDA DEĞİLİM”

Açıklamalarda bulunan Emin Olcay, "Sayın savcıyla bir görüşelim. Bir şey söyleyecek durumda değilim. Sadece ifademi vereyim, ondan sonra müsait olabilirsek görüşürüz. Hepinize çok teşekkür ederim" diye konuştu.

"GIYBETTE BULUNMAK İSTEMEM"

Adliyede verdiği ifadenin ardından tekrar gazetecilere konuşan Emin Olcay, "Sayın savcımıza gördüklerimi, bildiklerimi anlattım. Onun dışında söyleyecek başka bir şey yok. Şu cümleyi önemsediğim bir cümle olarak söyleyebilirim. Kaybettiğimiz yiğitlerimiz var. Bu yiğitlerin neden bizleri terk ettiğini, neden vefat ettiklerini anlamamız için savcılarımıza çok iş düşüyor. Sizlerin de öyle. Yağmurda çamurda, karda görev yapıyorsunuz, işleriniz zor. Allah hepinize yardım etsin. İnşallah bu işlerin sonucu ortaya çıkar. Yiğitlerimizin kanları yerde kalmaz. Açıklamalarım dışında bir şey söyleyemiyorum. O konuda bir şey söyleyemem. Gıybette bulunmak istemem. Günaha girmek istemem. Zaten çok az sürdü. Paylaşabileceğim bir şey yok" dedi.