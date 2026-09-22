Kurtlar Vadisi’nin Ömer Baba’sı Emin Olcay adliyede: Kaşif Kozinoğlu davasında ifade verdi

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İstanbul
2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinde Ömer Baba karakteriyle bilinen Emin Olcay 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ne geldi.
Açıklamalarda bulunan Emin Olcay, "Sayın savcıyla bir görüşelim. Bir şey söyleyecek durumda değilim. Sadece ifademi vereyim, ondan sonra müsait olabilirsek görüşürüz. Hepinize çok teşekkür ederim" diye konuştu.
Adliyede verdiği ifadenin ardından tekrar gazetecilere konuşan Emin Olcay, "Sayın savcımıza gördüklerimi, bildiklerimi anlattım. Onun dışında söyleyecek başka bir şey yok. Şu cümleyi önemsediğim bir cümle olarak söyleyebilirim. Kaybettiğimiz yiğitlerimiz var. Bu yiğitlerin neden bizleri terk ettiğini, neden vefat ettiklerini anlamamız için savcılarımıza çok iş düşüyor. Sizlerin de öyle. Yağmurda çamurda, karda görev yapıyorsunuz, işleriniz zor. Allah hepinize yardım etsin. İnşallah bu işlerin sonucu ortaya çıkar. Yiğitlerimizin kanları yerde kalmaz. Açıklamalarım dışında bir şey söyleyemiyorum. O konuda bir şey söyleyemem. Gıybette bulunmak istemem. Günaha girmek istemem. Zaten çok az sürdü. Paylaşabileceğim bir şey yok" dedi.