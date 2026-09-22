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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 15:50
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 19:26

Kurtlar Vadisi’nin Ömer Baba’sı Emin Olcay adliyede: Kaşif Kozinoğlu davasında ifade verdi

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi oyuncusu Emin Olcay, ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ne geldi. Oyuncu Emin Olcay, adliye çıkışında gazetecilere konuştu.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 15:50
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 19:26

2011 yılında 'nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi 'nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında, dizisinde Ömer Baba karakteriyle bilinen Emin Olcay 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ne geldi.

HABERİN ÖZETİ

Kurtlar Vadisi’nin Ömer Baba’sı Emin Olcay adliyede: Kaşif Kozinoğlu davasında ifade verdi

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, oyuncu Emin Olcay 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi.
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu, 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmişti.
Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülüyor.
Kurtlar Vadisi dizisinde 'Ömer Baba' karakteriyle bilinen Emin Olcay, soruşturma kapsamında 'bilgi sahibi' sıfatıyla Silivri Adliyesi'ne geldi.
Emin Olcay yaptığı açıklamada, savcıyla görüşeceğini ve şu an bir şey söyleyecek durumda olmadığını ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Kurtlar Vadisi’nin Ömer Baba’sı Emin Olcay adliyede: Kaşif Kozinoğlu davasında ifade verdi

“BİR ŞEY SÖYLEYECEK DURUMDA DEĞİLİM”

Açıklamalarda bulunan Emin Olcay, "Sayın savcıyla bir görüşelim. Bir şey söyleyecek durumda değilim. Sadece ifademi vereyim, ondan sonra müsait olabilirsek görüşürüz. Hepinize çok teşekkür ederim" diye konuştu.

"GIYBETTE BULUNMAK İSTEMEM"

 Adliyede verdiği ifadenin ardından tekrar gazetecilere konuşan Emin Olcay, "Sayın savcımıza gördüklerimi, bildiklerimi anlattım. Onun dışında söyleyecek başka bir şey yok. Şu cümleyi önemsediğim bir cümle olarak söyleyebilirim. Kaybettiğimiz yiğitlerimiz var. Bu yiğitlerin neden bizleri terk ettiğini, neden vefat ettiklerini anlamamız için savcılarımıza çok iş düşüyor. Sizlerin de öyle. Yağmurda çamurda, karda görev yapıyorsunuz, işleriniz zor. Allah hepinize yardım etsin. İnşallah bu işlerin sonucu ortaya çıkar. Yiğitlerimizin kanları yerde kalmaz. Açıklamalarım dışında bir şey söyleyemiyorum. O konuda bir şey söyleyemem. Gıybette bulunmak istemem. Günaha girmek istemem. Zaten çok az sürdü. Paylaşabileceğim bir şey yok" dedi.

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#kurtlar vadisi
#Emin Olcay
#Silivri Cezaevi
#Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı
#Kaşif Kozinoğlu
#Gündem
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