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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 19:16
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 19:16

Aydın'da facia böyle önlendi! Aracın altına gizlenmiş pompalı tüfek ele geçirildi: 1 kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir meslek lisesi önünde silahlı kişilerin olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Park halindeki bir aracın altına gizlenmiş pompalı tüfek ele geçirilirken, 17 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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Aydın'da facia böyle önlendi! Aracın altına gizlenmiş pompalı tüfek ele geçirildi: 1 kişi gözaltına alındı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 19:16
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 19:16

Akşam saatlerinde ’nde bulunan Mimar Sinan Endüstri Meslek Lisesi önünde yaşanan olayda 16-17 yaşlarındaki 2 kişinin silahla okulun önüne geldiği yönünde 'ne gelen ihbar üzerine ekipleri hemen bölgeye intikal etti. 

Aydın'da facia böyle önlendi! Aracın altına gizlenmiş pompalı tüfek ele geçirildi: 1 kişi gözaltına alındı

ARACIN ALTINA GİZLENMİŞ POMPALI TÜFEK BULUNDU

Bölgede yapılan incelemede okulun önündeki park halindeki bir aracın altında 1 adet ele geçirildi. Bu arada polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını da inceleyerek 17 yaşlarındaki bir şahsı gözaltına aldı. Eşkali belirlenen diğer şahsı ve ikinci silahın bulunması çalışmaları devam ediyor.

Aydın'da facia böyle önlendi! Aracın altına gizlenmiş pompalı tüfek ele geçirildi: 1 kişi gözaltına alındı

ÖĞRENCİLERİN ÇIKIŞLARI GÜVENLİ OLARAK SAĞLANDI

Öte yandan, polis ekipleri okulun çıkışını ve öğrencilerin güvenli şekilde evlerine ulaşmasını sağladı. Bölgede çok sayıda polis ekibi çalışmalarını sürdürüyor

Aydın'da facia böyle önlendi! Aracın altına gizlenmiş pompalı tüfek ele geçirildi: 1 kişi gözaltına alındı
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ETİKETLER
#polis
#112 acil çağrı merkezi
#pompalı tüfek
#fatih mahallesi
#Mimar Sinan Endüstri Meslek Lisesi
#Gündem
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