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Politika
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 21:49
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 22:21

Türkiye ile Irak arasında mutabakat: PKK Sincar'dan çıkarılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali Zeydi, New York'ta gerçekleşen görüşmenin ardından tarihi bir ortak bildiri yayımladı. Güvenlikten ticarete kadar stratejik adımların atıldığı zirvede, Sincar'da terör örgütü PKK'nın varlığına son verilmesi ve Başika yerleşkesinin devri konusunda anlaşmaya varıldı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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Türkiye ile Irak arasında mutabakat: PKK Sincar'dan çıkarılacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 21:49
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 22:21

ABD’nin kentinde bir araya gelen Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Başbakanı Ali Zeydi, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerinin ele alan kritik bir zirve gerçekleştirdi. 

HABERİN ÖZETİ

Türkiye ile Irak arasında mutabakat: PKK Sincar'dan çıkarılacak

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali Zeydi, New York'ta gerçekleştirdikleri zirvede güvenlik alanında iş birliğini derinleştirme ve ortak stratejik projeleri hızlandırma konularında mutabakata vardı.
Görüşmede Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaşıldı.
Irak'ın güvenlik uygulamalarındaki ilerleme doğrultusunda, Türk kuvvetlerinin Başika-Zilkan yerleşkesini Irak Federal Hükümetine kademeli olarak teslim edeceği açıklandı.
Taraflar, ikili ticaret ve yatırım hacminin genişletilmesi ve imzalanan anlaşmaların derhal uygulamaya konulması hususunda görüş birliğine vardı.
Başta Kalkınma Yolu Projesi olmak üzere ortak stratejik projelerin hızlandırılması kararlaştırıldı.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Türkiye ile Irak arasında mutabakat: PKK Sincar'dan çıkarılacak

İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan ortak basın açıklamasında, tarafların güvenlik alanındaki iş birliğini daha da derinleştirme konusunda tam bir mutabakata vardığı bildirildi.

PKK SİNCAR'DAN ÇIKARILACAK, TÜRKİYE BAŞİKA-ZİLKAN BÖLGESİNİ IRAK'A TESLİM EDECEK

İletişim Başkanlığı tarafından duyurulan açıklamada şu şekilde:

"23 Eylül 2026 tarihinde New York'ta bir araya gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ali Zeydi, aşağıdaki hususlarda ortak iradelerini beyan etmişlerdir.

Türkiye ve Irak makamlarının iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri tüm veçheleriyle ele aldıkları görüşmelerde, taraflar güvenlik alanında iş birliğini derinleştirme konusunda mutabık kalmış; bu çerçevede Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaşmışlardır. 

Türkiye ile Irak arasında mutabakat: PKK Sincar'dan çıkarılacak

Irak'ın bu güvenlik uygulamalarının kaydettiği ilerleme çerçevesinde; kararlaştırılan mekanizma ve zaman çizelgesi doğrultusunda, Türk kuvvetleri Başika-Zilkan yerleşkesini Irak Federal Hükümetine kademeli olarak teslim edecektir.

Taraflar ayrıca, ikili ticaret ve yatırım hacminin genişletilmesi, imzalanan anlaşmaların derhal uygulamaya konulması ve başta Kalkınma Yolu Projesi olmak üzere ortak stratejik projelerin hızlandırılması hususlarında görüş birliğine varmışlardır."

https://x.com/iletisim/status/2102828382035816568

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ETİKETLER
#Türkiye
#new york
#Recep Tayyip Erdoğan
#Irak
#Ali Zeydi
#Politika
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