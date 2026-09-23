ABD’nin New York kentinde bir araya gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali Zeydi, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerinin ele alan kritik bir zirve gerçekleştirdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Türkiye ile Irak arasında mutabakat: PKK Sincar'dan çıkarılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali Zeydi, New York'ta gerçekleştirdikleri zirvede güvenlik alanında iş birliğini derinleştirme ve ortak stratejik projeleri hızlandırma konularında mutabakata vardı. Görüşmede Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaşıldı. Irak'ın güvenlik uygulamalarındaki ilerleme doğrultusunda, Türk kuvvetlerinin Başika-Zilkan yerleşkesini Irak Federal Hükümetine kademeli olarak teslim edeceği açıklandı. Taraflar, ikili ticaret ve yatırım hacminin genişletilmesi ve imzalanan anlaşmaların derhal uygulamaya konulması hususunda görüş birliğine vardı. Başta Kalkınma Yolu Projesi olmak üzere ortak stratejik projelerin hızlandırılması kararlaştırıldı.

İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan ortak basın açıklamasında, tarafların güvenlik alanındaki iş birliğini daha da derinleştirme konusunda tam bir mutabakata vardığı bildirildi.

PKK SİNCAR'DAN ÇIKARILACAK, TÜRKİYE BAŞİKA-ZİLKAN BÖLGESİNİ IRAK'A TESLİM EDECEK

İletişim Başkanlığı tarafından duyurulan açıklamada şu şekilde:

"23 Eylül 2026 tarihinde New York'ta bir araya gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ali Zeydi, aşağıdaki hususlarda ortak iradelerini beyan etmişlerdir.

Türkiye ve Irak makamlarının iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri tüm veçheleriyle ele aldıkları görüşmelerde, taraflar güvenlik alanında iş birliğini derinleştirme konusunda mutabık kalmış; bu çerçevede Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaşmışlardır.

Irak'ın bu güvenlik uygulamalarının kaydettiği ilerleme çerçevesinde; kararlaştırılan mekanizma ve zaman çizelgesi doğrultusunda, Türk kuvvetleri Başika-Zilkan yerleşkesini Irak Federal Hükümetine kademeli olarak teslim edecektir.

Taraflar ayrıca, ikili ticaret ve yatırım hacminin genişletilmesi, imzalanan anlaşmaların derhal uygulamaya konulması ve başta Kalkınma Yolu Projesi olmak üzere ortak stratejik projelerin hızlandırılması hususlarında görüş birliğine varmışlardır."

https://x.com/iletisim/status/2102828382035816568