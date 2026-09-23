Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin liderleri ve üst düzey temsilcilerini bir araya getiren BM 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta ikili temaslarını sürdürüyor.

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HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'ta diplomasi trafiği: Dünya liderlerini Türkevi'nde kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'taki Türkevi'nde Ermenistan, Irak ve Ukrayna liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Türkevi'nde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti ve kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. Erdoğan, Türkevi'nde Irak Başbakanı Ali Zeydi ile görüşerek iki ülke ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Vladimir Zelenskiy'i kabul etti; görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ile Rusya-Ukrayna Savaşı görüşüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinin son günündeki ikili temasları kapsamında New York’ta Türkevi'nde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Paşinyan'ı kabulünde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

ERMENİSTAN, IRAK VE UKRAYNA LİDERLERİNİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinin son günündeki ikili temasları kapsamında New York'ta Türkevi'nde Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi kabul etti.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan daha sonra Vladimir Zelenskiy'i kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı ele alındı.