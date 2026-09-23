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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 20:18
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 00:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'ta diplomasi trafiği: Dünya liderlerini Türkevi'nde kabul etti

Birleşmiş Milletler Zirvesi için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomasi trafiğini sürdürüyor. Türkevi'ndeki görüşmelerde Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Irak Başbakanı Ali Zeydi ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i kabul etti.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'ta diplomasi trafiği: Dünya liderlerini Türkevi'nde kabul etti
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 20:18
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 00:13

Cumhurbaşkanı , (BM) üyesi ülkelerin liderleri ve üst düzey temsilcilerini bir araya getiren BM 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu 'ta ikili temaslarını sürdürüyor. 

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'ta diplomasi trafiği: Dünya liderlerini Türkevi'nde kabul etti

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'taki Türkevi'nde Ermenistan, Irak ve Ukrayna liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Türkevi'nde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti ve kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.
Erdoğan, Türkevi'nde Irak Başbakanı Ali Zeydi ile görüşerek iki ülke ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Vladimir Zelenskiy'i kabul etti; görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ile Rusya-Ukrayna Savaşı görüşüldü.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'ta diplomasi trafiği: Dünya liderlerini Türkevi'nde kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinin son günündeki ikili temasları kapsamında New York’ta Türkevi'nde Ermenistan Başbakanı 'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Paşinyan'ı kabulünde Dışişleri Bakanı da yer aldı.

ERMENİSTAN, IRAK VE UKRAYNA LİDERLERİNİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinin son günündeki ikili temasları kapsamında New York'ta Türkevi'nde Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi kabul etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'ta diplomasi trafiği: Dünya liderlerini Türkevi'nde kabul etti

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'ta diplomasi trafiği: Dünya liderlerini Türkevi'nde kabul etti

Erdoğan daha sonra Vladimir Zelenskiy'i kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı ele alındı.

 

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#new york
#Recep Tayyip Erdoğan
#hakan fidan
#birleşmiş milletler
#nikol paşinyan
#Gündem
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