Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'ta diplomasi trafiği: Dünya liderlerini Türkevi'nde kabul etti

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İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin liderleri ve üst düzey temsilcilerini bir araya getiren BM 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta ikili temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinin son günündeki ikili temasları kapsamında New York’ta Türkevi'nde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Paşinyan'ı kabulünde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinin son günündeki ikili temasları kapsamında New York'ta Türkevi'nde Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi kabul etti.
Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Erdoğan daha sonra Vladimir Zelenskiy'i kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı ele alındı.