Mansur Yavaş'ın istifasına Devlet Bahçeli'den sert tepki

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İstanbul
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP üyeliğinden ayrıldığını ve siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu.
Yavaş istifa mesajında, "Kendimi hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmedim. Böyle bir iddiayı hadsizlik sayarım. Daha önce, parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim. Ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle; Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Ankara'da Mansur Yavaş'ın ardından Beypazarı, Kalecik, Şereflikoçhisar, Ayaş, Polatlı, Güdül, Elmadağ ve Nallıhan belediye başkanları da CHP'den istifa ettiklerini açıkladı.
Peş peşe gelen istifalar siyasetin gündemine oturdu.
Yeni Parti Genel başkanı Özgür Özel, Yavaş'ın istifasına ilişkin ilk açıklamasında, "Hayırlı olsun. Kendisine kararından sonra açtığım tebrik telefonunda, kararına duyduğumuz saygıyı ve kararının kendisi ve memleket için hayırlı olmasını dilediğim telefonda da ifade ettiğim gibi bundan sonraki süreçte sayın Mansur Yavaş'ın ve belediye başkanı arkadaşlarımızın her türlü kararına saygılıyız." dedi.
Mansur Yavaş'ın seçmen iradesine yönelik sözlerini alıntılayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise “'İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir. Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum. Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur.' Sayın Mansur Yavaş’ın bu değerlendirmelerine biz de aynen katılıyoruz.” açıklamasını yaptı.
Mansur Yavaş'ın istifasına ilişkin bir açıklama da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Yavaş'ın istifasının televizyon kanallarında gündem olmasına tepki gösteren Devlet Bahçeli, daha önemli gündem maddelerinin olduğunu belirtti.
Bengü Türk'e konuşan Bahçeli, "Şu an televizyonların hepsinde Mansur Yavaş’ın istifası üzerine yayınlar yapılmaktadır. Bu yayınlar Türkiye’nin çok önemli bir konusu olarak mı nitelendiriliyor, yoksa Sayın Cumhurbaşkanı’nın Birleşmiş Milletler’deki konuşması ve ABD’deki siyasi temasları mı gölgeleniyor?" dedi.