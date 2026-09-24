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Politika
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Bengü Türk
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 05:36
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 08:15

Mansur Yavaş'ın istifasına Devlet Bahçeli'den sert tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesi hakkında açıklama yaptı. Yavaş ile ilgili haberlerin televizyon kanallarında gündem olmasına tepki gösteren Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki temaslarının sabote edildiğini savundu.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Mansur Yavaş'ın istifasına Devlet Bahçeli'den sert tepki
KAYNAK:
Bengü Türk
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 05:36
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 08:15

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, üyeliğinden ayrıldığını ve siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

Mansur Yavaş'ın istifasına Devlet Bahçeli'den sert tepki

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve beraberindeki 8 ilçe belediye başkanı CHP'den istifa ettiklerini açıkladı.
Mansur Yavaş, CHP üyeliğinden ayrıldığını ve siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu.
Yavaş'ın ardından Beypazarı, Kalecik, Şereflikoçhisar, Ayaş, Polatlı, Güdül, Elmadağ ve Nallıhan belediye başkanları da partilerinden istifa etti.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yavaş'ın ve istifa eden belediye başkanlarının kararına saygılı olduklarını ve kararın hayırlı olmasını dilediğini belirtti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yavaş'ın geçmişteki sözlerini alıntılayarak seçmen iradesine sadakatin siyasetin namusu olduğunu ifade etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, istifanın televizyonlarda yoğun biçimde gündem yapılmasına tepki göstererek Cumhurbaşkanı'nın BM konuşması ve ABD temaslarının gölgelendiğini söyledi.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

Yavaş istifa mesajında, "Kendimi hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmedim. Böyle bir iddiayı hadsizlik sayarım. Daha önce, parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim. Ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle; Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'ın istifasına Devlet Bahçeli'den sert tepki

8 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI DA İSTİFA ETTİ

Ankara'da 'ın ardından Beypazarı, Kalecik, Şereflikoçhisar, Ayaş, Polatlı, Güdül, Elmadağ ve Nallıhan belediye başkanları da CHP'den istifa ettiklerini açıkladı.

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ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK YORUM

Peş peşe gelen istifalar siyasetin gündemine oturdu. 

Yeni Parti Genel başkanı , Yavaş'ın istifasına ilişkin ilk açıklamasında, "Hayırlı olsun. Kendisine kararından sonra açtığım tebrik telefonunda, kararına duyduğumuz saygıyı ve kararının kendisi ve memleket için hayırlı olmasını dilediğim telefonda da ifade ettiğim gibi bundan sonraki süreçte sayın Mansur Yavaş'ın ve belediye başkanı arkadaşlarımızın her türlü kararına saygılıyız." dedi.

Mansur Yavaş'ın istifasına Devlet Bahçeli'den sert tepki

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'NAMUS' GÖNDERMESİ

Mansur Yavaş'ın seçmen iradesine yönelik sözlerini alıntılayan CHP Genel Başkanı ise “'İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir. Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum. Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur.' Sayın Mansur Yavaş’ın bu değerlendirmelerine biz de aynen katılıyoruz.” açıklamasını yaptı.

Mansur Yavaş'ın istifasına Devlet Bahçeli'den sert tepki

DEVLET BAHÇELİ'DEN SERT TEPKİ

Mansur Yavaş'ın istifasına ilişkin bir açıklama da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Yavaş'ın istifasının televizyon kanallarında gündem olmasına tepki gösteren Devlet Bahçeli, daha önemli gündem maddelerinin olduğunu belirtti.

Mansur Yavaş'ın istifasına Devlet Bahçeli'den sert tepki

Bengü Türk'e konuşan Bahçeli, "Şu an televizyonların hepsinde Mansur Yavaş’ın istifası üzerine yayınlar yapılmaktadır. Bu yayınlar Türkiye’nin çok önemli bir konusu olarak mı nitelendiriliyor, yoksa Sayın Cumhurbaşkanı’nın Birleşmiş Milletler’deki konuşması ve ABD’deki siyasi temasları mı gölgeleniyor?" dedi.

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#CHP
#Özgür Özel
#Mansur Yavaş
#kemal kılıçdaroğlu
#ankara büyükşehir belediyesi
#Politika
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