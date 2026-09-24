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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 09:01
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 09:03

Okan Buruk raporunu sundu, Dursun Özbek düğmeye bastı! Galatasaray'da çifte transfer harekatı

Yaz transfer döneminde geç kalındığı gerekçesiyle sert eleştirilerin hedefi olan Galatasaray yönetimi, ocak ayı için düğmeye bastı. Başkan Dursun Özbek ve kurmayları aynı hataları tekrarlamamak adına çalışmaları erkenden başlatırken, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda öncelikli hedefler belirlendi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Okan Buruk raporunu sundu, Dursun Özbek düğmeye bastı! Galatasaray'da çifte transfer harekatı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 09:01
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 09:03

'de zirve mücadelesini sürdüren 'da gözler bir yandan da yaklaşan ara transfer dönemine çevrildi. Yaz ayı boyunca transferlerin rötarlı gelmesi nedeniyle taraftarın hedefinde yer alan yönetimi, bu kez işi şansa bırakmak istemiyor. 

Okan Buruk raporunu sundu, Dursun Özbek düğmeye bastı! Galatasaray'da çifte transfer harekatı

Yaz dönemindeki süreçten önemli dersler çıkaran sarı-kırmızılı idareciler, ocak ayında benzer sorunlarla karşılaşmamak adına kulüp profesyonellerine talimatı verdi.

Okan Buruk raporunu sundu, Dursun Özbek düğmeye bastı! Galatasaray'da çifte transfer harekatı

SÜREÇ ERKEN BAŞLADI

Son gelen kulis bilgisine göre; yönetim, belirlenen adaylarla şimdiden ilk temasları kurarak transferleri ara transfer döneminin başında bitirmeyi hedefliyor. Profesyonellerin yürüttüğü bu erken hamle stratejisiyle, operasyonların son güne kalmasının önüne geçilmesi planlanıyor.

Okan Buruk raporunu sundu, Dursun Özbek düğmeye bastı! Galatasaray'da çifte transfer harekatı

OKAN BURUK'UN RAPORU HAZIR: ORTA SAHAYA DUBLE AŞI

Transfer rotasını teknik direktör 'un sunduğu rapora göre çizen sarı-kırmızılılar, ana odağını orta saha ve savunma hattına çevirdi. Kadro derinliğini artırmak isteyen yönetimin, Buruk'un isteği doğrultusunda orta saha bölgesine tek bir isimle yetinmeyip iki takviye birden yapabileceği belirtildi.

Okan Buruk raporunu sundu, Dursun Özbek düğmeye bastı! Galatasaray'da çifte transfer harekatı

Defansın merkezini de es geçmeyen sarı-kırmızılı kurmayların, stoper bölgesi için ise hedefini netleştirdiği ve bu mevki için doğrudan ilk 11'e monte edilecek öncelikli bir isme yöneleceği ifade edildi. Sarı-kırmızılı camiada şimdi tüm gözler, erken başlayan bu transfer harekatının atılacak imzalarla nasıl şekilleneceğine çevrilmiş durumda.

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#galatasaray
#okan buruk
#Süper Lig
#Futbol
#dursun özbek
#Ara Transfer
#Spor
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