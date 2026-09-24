Okan Buruk raporunu sundu, Dursun Özbek düğmeye bastı! Galatasaray'da çifte transfer harekatı

Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Galatasaray'da gözler bir yandan da yaklaşan ara transfer dönemine çevrildi. Yaz ayı boyunca transferlerin rötarlı gelmesi nedeniyle taraftarın hedefinde yer alan Dursun Özbek yönetimi, bu kez işi şansa bırakmak istemiyor.

Yaz dönemindeki süreçten önemli dersler çıkaran sarı-kırmızılı idareciler, ocak ayında benzer sorunlarla karşılaşmamak adına kulüp profesyonellerine talimatı verdi.

SÜREÇ ERKEN BAŞLADI

Son gelen kulis bilgisine göre; yönetim, belirlenen adaylarla şimdiden ilk temasları kurarak transferleri ara transfer döneminin başında bitirmeyi hedefliyor. Profesyonellerin yürüttüğü bu erken hamle stratejisiyle, operasyonların son güne kalmasının önüne geçilmesi planlanıyor.

OKAN BURUK'UN RAPORU HAZIR: ORTA SAHAYA DUBLE AŞI

Transfer rotasını teknik direktör Okan Buruk'un sunduğu rapora göre çizen sarı-kırmızılılar, ana odağını orta saha ve savunma hattına çevirdi. Kadro derinliğini artırmak isteyen yönetimin, Buruk'un isteği doğrultusunda orta saha bölgesine tek bir isimle yetinmeyip iki takviye birden yapabileceği belirtildi.

Defansın merkezini de es geçmeyen sarı-kırmızılı kurmayların, stoper bölgesi için ise hedefini netleştirdiği ve bu mevki için doğrudan ilk 11'e monte edilecek öncelikli bir isme yöneleceği ifade edildi. Sarı-kırmızılı camiada şimdi tüm gözler, erken başlayan bu transfer harekatının atılacak imzalarla nasıl şekilleneceğine çevrilmiş durumda.