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Gündem
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
A Haber
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 08:11
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 08:36

Kurtlar Vadisi’nin Abidin’inden çok konuşulacak sözler! 55. bölümdeki sır: 'Hepimiz şoke olduk'

Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında yeniden gündeme gelen Kurtlar Vadisi dizisinde "Abidin" karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Abidin Yerebakan'ın açıklamaları gündem oldu. 55. bölüme dikkat çeken usta oyunca yaşanılanları "Hepimiz şok olduk" diyerek anlattı. İşte Abidin Yerebakan'ın açıklamaları...

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Kurtlar Vadisi’nin Abidin’inden çok konuşulacak sözler! 55. bölümdeki sır: 'Hepimiz şoke olduk'
KAYNAK:
A Haber
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 08:11
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 08:36

Eski MİT görevlisi ’nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada; "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisi hakkında örgütsel propaganda iddiaları üzerine inceleme başlatılmasına karar verildi. Dizinin senaryosuna dahli olduğu tespit edilen cezaevindeki FETÖ hükümlüsü eski Emniyet Müdürü Bayram Özbek tutuklanırken, "Abidin" karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Abidin Yerebakan anlattıklarıyla gündem oldu. 

HABERİN ÖZETİ

Kurtlar Vadisi’nin Abidin’inden çok konuşulacak sözler! 55. bölümdeki sır: 'Hepimiz şoke olduk'

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında, 'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisi hakkında örgütsel propaganda iddiaları nedeniyle inceleme başlatıldı.
Dizinin senaryosuna dahli olduğu tespit edilen FETÖ hükümlüsü eski Emniyet Müdürü Bayram Özbek tutuklandı.
Usta oyuncu Abidin Yerebakan, dizinin seyrini değiştiren kırılma noktalarını ve yapımcı Osman Sınav'ın projeyi aniden devretmesinin ardındaki sır perdesini anlattı.
Yerebakan, dizide izledikleri şeylerin üç gün sonra gerçek hayatta yaşandığını belirtti.
Osman Sınav'ın projeden ayrılma kararının kendilerini şok ettiğini ve bu devrin nedenini anlamadıklarını ifade etti.
Yerebakan, Osman Sınav'ın projeden ayrıldıktan sonra kimseyle temas kurmadığını söyledi.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Kurtlar Vadisi’nin Abidin’inden çok konuşulacak sözler! 55. bölümdeki sır: 'Hepimiz şoke olduk'

"BİR ŞEY İZLİYORDUK, ÜÇ GÜN SONRA YAŞIYORDUK"

Ünlü oyuncu dizinin seyrini değiştiren kırılma noktalarını, yapımcı 'ın projeyi aniden devretmesinin ardındaki sır perdesini ve o dönem yaşanan çarpıcı gelişmeleri anlattı ve "O zaman büyük resmi görmüyorduk. Osman Sınav'ın bırakması aklımızı karıştırdı. Dizide izliyorduk 3 gün sonra yaşıyorduk." dedi.

Kurtlar Vadisi’nin Abidin’inden çok konuşulacak sözler! 55. bölümdeki sır: 'Hepimiz şoke olduk'

Diziye 7. bölümde dahil olduğunu belirten oyuncu Abidin Yerebakan, "Çok keyifli bir süreçti bizim için. Çünkü tanınmayan bir insan olmaktan, tüm Türkiye'nin hatta yurt dışından insanların tanıdığı bir insan haline gelmek çok güzel bir duyguydu. Çok başarılı bir senaryo ekibimiz vardı. Mükemmel şeyler yazıyorlardı, biz de iyi yorumlamaya gayret ediyorduk. Ancak bugün geldiğimiz nokta herkesi şaşırttığı gibi beni de şaşırttı" ifadelerini kullandı.

Kurtlar Vadisi’nin Abidin’inden çok konuşulacak sözler! 55. bölümdeki sır: 'Hepimiz şoke olduk'

Kaşif Kozinoğlu'nun gündeme geldiği dönemde dizide olmadığını, ilk 97 bölümde yer aldığını vurgulayan Yerebakan, "Bugün izlediğimde benim de herkes gibi aklımın karıştığı muhakkak. Çünkü kimse kâhin değil, gaybı ancak Allah bilir. Ama biz bir şey izliyorduk, üç gün sonra onu gerçek hayatta yaşıyorduk. Defalarca bunları yaşadık. Bu insanlar bunları nereden biliyorlardı, nasıl yazıyorlardı? Evet, öngörüleri çok kuvvetliydi, zeki insanlardı ama bugün gözlemlediğiniz zaman o büyük resim daha netleşiyor. O zamanlar biz büyük resmi göremiyorduk" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

"DEVLETTEN BAĞIMSIZ BİR YAPI MI VARDI?"

Dizideki karakterler üzerinden verilen mesajlara dikkat çeken usta oyuncu, "Ömer Baba karakteriyle Emin Olcay neyin mesajını veriyordu? Aslan Bey kimdi, neyin mesajını verdi? Devletin bilgisi dışında bir kamu güvenlik teşkilatı olabilir miydi? Olabiliyorsa biz o dönemde devleti niye göremiyorduk? Bunlar şimdi biraz daha netleşiyor. Allah'a şükür ben o tarafa hizmet eden kısımda olmadım, bana öyle bir şey yazmadılar. Zaten hiçbir oyuncuyu sorumlu tutamazsınız, oyuncu yorumcudur; ne yazılırsa onu oynar" şeklinde konuştu.

Süreç içerisinde kafasını karıştıran gelişmeleri aktaran Yerebakan, "Nevzat'ın anlattıkları biraz aklımı karıştırdı. 'Fethullahçı Terör Örgütü'yle yürümek istemedi Osman Hoca. Keşke her şeyi anlatsaydın' dedi. Sen bir şeyler biliyorsun ki hocanın anlatmadığını söylüyorsun. Bildiğini de çok düşünmüyorum ama 50'nci bölümlere yakın rahmetli Osman Sınav Hoca'yı hep mutsuz görüyorduk. İçeri giriyor, kimseye selam vermeden ofisine çıkıyordu. Bir şey sorsak yarım yamalak cevap veriyordu, hiç mutlu değildi" dedi.

55. BÖLÜMDEKİ SIR: "HEPİMİZ ŞOK OLDUK"

Osman Sınav'ın projeden ayrıldığı dönüm noktasını tüm detaylarıyla paylaşan Abidin Yerebakan, "55'inci bölümü çektik, sezon finali yapacaktık. Bizi Kadıköy'de bir mekanda brunch'a davet ettiler. Osman Hoca, Raci Şaşmaz ile Bahadır Özdener'i yanına alarak çıktı ve 'Bugüne kadar birlikte çalıştık, güzel şeyler yaptık. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu saatten sonra Kurtlar Vadisi'ni de Ekmek Teknesi'ni de Raci ve Bahadır kardeşlerime devrediyorum. Bundan sonra onlarla devam edeceksiniz, yolunuz açık olsun' dedi. Hepimiz şok olduk. O kadar güzel para kazanılan devasa bir iş durup dururken niçin devredilir? Aklımız karıştı ama o zaman bizi ilgilendiren bir durum yoktu" ifadelerini kullandı.

Ayrılık kararının ardından Osman Sınav ile yaptığı özel görüşmeyi de aktaran Yerebakan, "Sonrasında Osman Hoca'ya gittim; 'Hocam beni bu sektöre siz soktunuz. Siz ayrıldıktan sonra bizim devam etmemiz etik olur mu?' diye sordum. Bana 'Ne demek, siz artık profesyonel oldunuz, tabii ki çalışacaksınız. O iş başka, bu iş başka; bu benim problemim, sizi ilgilendirmez' yanıtını verdi. Fakat o günden sonra Osman Hoca hiçbirimizle temas kurmadı. Ne zaman ziyaret etmek istesek randevu vermedi ve görüşmeyi reddetti" diyerek perde arkasında kalan süreci özetledi.

 

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ETİKETLER
#osman sınav
#Kurtlar Vadisi Pusu
#Abidin Yerebakan
#Kaşif Kozinoğlu
#Bayram Özbek
#Gündem
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