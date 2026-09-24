Bursa-Çanakkale kara yolu Karacabey ilçesine bağlı Çavuşköy kavşağında korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Karacabey'den Bandırma istikametine giden Merve Turan yönetimindeki 10 TT 426 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşıp karşı şeride geçerek M.G. (49) idaresindeki 16 ABT 486 plakalı kamyonun altına girdi.

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HABERİN ÖZETİ Bursa'da kahreden kaza: Hamile kadın ve 3 yaşındaki kızı hayatını kaybetti Bursa-Çanakkale kara yolunda karşı şeride geçerek kamyonun altına giren otomobildeki hamile anne ile 3 yaşındaki kızı ve karnındaki bebek hayatını kaybetti. Karacabey'den Bandırma istikametine giden Merve Turan yönetimindeki otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçerek M.G. idaresindeki kamyonun altına girdi. Kazada sürücü Merve Turan ile 3 yaşındaki kızı Ahsen Turan olay yerinde yaşamını yitirdi. Hastanede ameliyata alınan hamile Merve Turan'ın karnındaki bebek de kurtarılamadı. Yaralanan kamyon sürücüsü M.G. Karacabey Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ANNE VE 3 YAŞINDAKİ KIZI CAN VERDİ

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Merve Turan ile otomobilde bulunan 3 yaşındaki kızı Ahsen Turan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

ANNE KARNINDAKİ BEBEK DE KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince Merve Turan'ın hamile olduğunun tespit edilmesi üzerine karnındaki bebeğin kurtarılması için Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı. Yapılan müdahaleye rağmen bebeğin de kurtarılamadığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden anne ile kızının cenazeleri Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ DE TEDAVİ ALTINDA

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü M.G'nin de Karacabey Devlet Hastanesi’nde tedavi gördüğü bildirildi.

Kazanın ardından bir süre kontrollü şekilde sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.