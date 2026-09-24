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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 09:15
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 10:50

Çin lideri Xi Xinping 11 yıl sonra ABD'de! Trump ile zirvede iki önemli başlık var

Çin Devlet Başkanı Xi Xinping, 11 yılın ardından ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Başkan Xinping, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump tarafından karşılandı. Xinping ilk mesajını verdi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 09:15
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 10:50

Çin Devlet Başkanı Xi Xinping'in, 11 yıl aradan sonra ABD'ye yaptığı resmi ziyaret için bu ülkeye ulaştığı bildirildi. Xinhua ajansının haberine göre, Çin Devlet Başkanı Xi Xinping ve eşi Pıng Liyüen, Maryland eyaletindeki Andrews Hava Üssü'nde ve eşi tarafından karşılandı.

HABERİN ÖZETİ

Çin lideri Xi Xinping 11 yıl sonra ABD'de! Trump ile zirvede iki önemli başlık var

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 11 yıl aradan sonra resmi ziyaret kapsamında ABD'ye ulaşarak ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.
Xi ve eşi Pıng Liyüen, Maryland'deki Andrews Hava Üssü'nde Donald Trump ve Melania Trump tarafından karşılandı.
Xi varışında yaptığı yazılı açıklamada, Çin ve ABD'nin rakip değil ortak olması gerektiğini ve iki ülkenin vizyonlarının el ele ilerleyebileceğini belirtti.
Liderlerin ikili görüşmesinde tarifeler, teknoloji kısıtlamaları, nadir toprak elementleri, Orta Doğu'daki savaş ve yapay zeka güvenliği konuları ele alınacak.
Zirvede iki ülkenin risklere karşı bilgi paylaşımı ve erken uyarı içeren bir "yapay zeka diyaloğu" başlatması bekleniyor.
ABD'li yapay zeka şirketleri, Çinli şirketlerin "damıtma" yöntemiyle modellerinden veri çaldığını iddia ederek Washington'dan tedbir talep ediyor.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

Xi, ülkeye varışında yaptığı yazılı açıklamada, Çin ve ABD'nin rakip değil, ortak olması gerektiği belirtti.

"Çin halkının büyük dirilişi" ile "Amerika'yı yeniden büyük yapma" vizyonlarının el ele ilerleyebileceği, birbirini tamamlayarak dünyaya fayda sağlayabileceğini vurgulayan Xi, işbirliğinin dayanak noktası olduğu, yapıcı bir stratejik istikrar ilişkisini güçlendirmeyi istediklerini belirtti.

Çin lideri Xi Xinping 11 yıl sonra ABD'de! Trump ile zirvede iki önemli başlık var

GÜNDEM: TARİFELER, İRAN VE YAPAY ZEKA GÜVENLİĞİ

Çin Devlet Başkanı Xi, bugün T.S.İ 19.00'da ABD Başkanı Trump ile ikili görüşmelerine başlayacak. Görüşmede iki ülke arasındaki tarifeler, teknoloji kısıtlamaları ve nadir toprak elementlerinin ihracatı gibi ticari anlaşmazlıkların yanı sıra Orta Doğu’daki savaş ve yapay zeka güvenliği ele alınacak.

Liderlerin, ekonomik ve ticari anlaşmazlık konularında daha önce varılan geçici uzlaşmaları sürdürerek ilişkilerde istikrarı korumaya odaklanması bekleniyor.

Zirvenin önemli başlıklarından biri İran ve Orta Doğu’daki savaş olacak. Çatışmaların Hürmüz ve Babülmendeb boğazlarındaki enerji taşımacılığını aksatma ihtimali, küresel enerji güvenliği açısından endişe oluşturuyor. ABD’nin Rusya ve İran’a yönelik yaptırımlarını genişletmesi de Çin ile yapılacak görüşmelerin ekonomik boyutunu etkileyebilecek bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Çin lideri Xi Xinping 11 yıl sonra ABD'de! Trump ile zirvede iki önemli başlık var

Yapay zeka güvenliği de zirvenin gündeminde olacak. İki ülkenin, yapay zekanın oluşturabileceği risklere karşı bilgi paylaşımını ve olası tehditlere ilişkin erken uyarıyı içeren bir “yapay zeka diyaloğu” başlatması bekleniyor. Ancak ABD yapay zeka güvenliğine yönelik risklerin kontrol edilmesine odaklanırken, Çin daha kapsamlı bir küresel yapay zeka yönetimi oluşturulmasını savunuyor. 

Öte yandan ABD'li yapay zeka geliştiricisi şirketler Çinli şirketlerinin, "damıtma" adı verilen yöntemle kendi modellerinden veri çaldığını iddia ederek, Washington yönetiminden bunu engelleyecek tedbirleri almasını istiyor.

Çin lideri Xi Xinping 11 yıl sonra ABD'de! Trump ile zirvede iki önemli başlık var

ÇİN VE ABD GERİLİMİ

İki ülke daha önce de ticari anlaşmazlıkları geçici olarak azaltmaya yönelik adımlar atmış, karşılıklı tarifelerin ertelenmesi, nadir toprak elementleri üzerindeki ihracat kontrollerinin gevşetilmesi ve bazı ticari kısıtlamaların ertelenmesi konusunda anlaşmıştı.

Trump’ın mayıs ayında Çin’e yaptığı ziyarette iki ülke arasında ticaret ve yatırım kurullarının kurulması, bazı ürünlerde tarife indirimlerinin görüşülmesi ve Çin’in ABD’den yolcu uçağı alması gibi konularda anlaşmalara varılmıştı.

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#Melania Trump
#ABD Başkanı Donald Trump
#Xinhua
#Çin Devlet Başkanı Xi Xinping
#Pıng Liyüen
#Dünya
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