Beşiktaş'ın 3 yıldır istediği Nicolas Raskin sessizliğini bozdu! Teklifi reddetmesinin sebebini açıkladı

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İstanbul
İskoçya 1. Futbol Ligi ekibi Rangers forması giyen 23 yaşındaki Belçikalı ön libero Nicolas Raskin, Beşiktaş'a transfer ihtimali hakkında konuştu.
NTV Spor'un aktardığına göre, kariyerinde yeni bir adım atmak istediğini ancak sürecin hem kendisi hem de ailesi için zihinsel açıdan oldukça yorucu geçtiğini belirten Belçikalı futbolcu, yaşananları tüm şeffaflığıyla anlattı. Transferin sadece oyuncu performansına bağlı olmadığını, futbol dışı pek çok etkenin de süreci etkilediğini vurgulayan Raskin, mental olarak zorlu bir dönem atlattığını ifade etti.
Sürecin en kritik anlarından birinin Beşiktaş cephesiyle yaşandığını belirten genç futbolcu, 2 Eylül sabahı kendisine siyah-beyazlı kulüpten teklif geldiğinin ve anlaşmanın noktalanma aşamasında olduğunun iletildiğini söyledi.
O sırada Falkirk deplasmanı için hazırlık yaptıklarını ve otobüste dahi geleceğinin netleşmediğini dile getiren Raskin, teknik direktörün de oynayıp oynayamayacağını bilmeden maça hazırlandığını aktardı. 90 dakika sahada kaldıktan sonra Beşiktaş'ın teklifini reddettiğini açıklayan oyuncu, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde mücadele eden ve her daim kupaları hedefleyen büyük bir kulüp olduğunu, ancak kendisinin de Rangers'ta mutlu olduğunu ve kısa sürede kafasını toparlayarak tamamen sahadaki işine odaklandığını sözlerine ekled
Öte yandan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Raskin ile 2-3 yıldır ilgilendiklerini ancak her seferinde farklı aksilikler çıktığını belirtti. Adalı, bu transfer döneminde de kulüple görüşmeler sürerken oyuncunun aniden maç kadrosuna yazıldığını ve transferin bu yüzden sonuçsuz kaldığını ifade etti.