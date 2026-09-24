İskoçya 1. Futbol Ligi ekibi Rangers forması giyen 23 yaşındaki Belçikalı ön libero Nicolas Raskin, Beşiktaş'a transfer ihtimali hakkında konuştu.

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HABERİN ÖZETİ Beşiktaş'ın 3 yıldır istediği Nicolas Raskin sessizliğini bozdu! Teklifi reddetmesinin sebebini açıkladı İskoçya ekibi Rangers'ta forma giyen Belçikalı ön libero Nicolas Raskin, Beşiktaş'a transferi konusundaki sessizliğini bozarak teklifi reddetme nedenlerini ve süreci anlattı. Raskin, kariyerinde yeni bir adım atmak istediğini ancak sürecin kendisi ve ailesi için zihinsel olarak yorucu geçtiğini belirtti. 2 Eylül sabahı Beşiktaş'tan teklif geldiğini ve anlaşmanın tamamlanma aşamasında olduğunu öğrendiğini söyledi. Falkirk deplasmanı hazırlıkları sırasında teklifin geldiğini ve maçta sahada kaldığını, sonrasında ise Beşiktaş'ın teklifini reddettiğini açıkladı. Raskin, Beşiktaş'ın büyük bir kulüp olduğunu ancak kendisinin Rangers'ta mutlu olduğunu ve kafasını toparlayarak tamamen futbola odaklandığını belirtti. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Raskin ile 2-3 yıldır ilgilendiklerini ancak transferin oyuncunun aniden maç kadrosuna alınmasıyla sonuçsuz kaldığını ifade etti.

NTV Spor'un aktardığına göre, kariyerinde yeni bir adım atmak istediğini ancak sürecin hem kendisi hem de ailesi için zihinsel açıdan oldukça yorucu geçtiğini belirten Belçikalı futbolcu, yaşananları tüm şeffaflığıyla anlattı. Transferin sadece oyuncu performansına bağlı olmadığını, futbol dışı pek çok etkenin de süreci etkilediğini vurgulayan Raskin, mental olarak zorlu bir dönem atlattığını ifade etti.

RASKIN'DEN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

Sürecin en kritik anlarından birinin Beşiktaş cephesiyle yaşandığını belirten genç futbolcu, 2 Eylül sabahı kendisine siyah-beyazlı kulüpten teklif geldiğinin ve anlaşmanın noktalanma aşamasında olduğunun iletildiğini söyledi.

O sırada Falkirk deplasmanı için hazırlık yaptıklarını ve otobüste dahi geleceğinin netleşmediğini dile getiren Raskin, teknik direktörün de oynayıp oynayamayacağını bilmeden maça hazırlandığını aktardı. 90 dakika sahada kaldıktan sonra Beşiktaş'ın teklifini reddettiğini açıklayan oyuncu, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde mücadele eden ve her daim kupaları hedefleyen büyük bir kulüp olduğunu, ancak kendisinin de Rangers'ta mutlu olduğunu ve kısa sürede kafasını toparlayarak tamamen sahadaki işine odaklandığını sözlerine ekled

SERDAL ADALI AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Raskin ile 2-3 yıldır ilgilendiklerini ancak her seferinde farklı aksilikler çıktığını belirtti. Adalı, bu transfer döneminde de kulüple görüşmeler sürerken oyuncunun aniden maç kadrosuna yazıldığını ve transferin bu yüzden sonuçsuz kaldığını ifade etti.