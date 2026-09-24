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TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Aktüel
Avatar
Editor
 | İrem Yarbasan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 09:18
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 09:23

Çözen Kazanır sonuçları (23 Eylül 2026) İşte ilk 10’a giren isimler

Çözen Kazanır yarışmasında kazanan isim belli oldu. TGRT Haber takipçileriyle buluşan bilgi yarışmasında soruları en hızlı ve doğru cevaplayan isim zirveye yerleşti ve 1.000 TL’lik ödülün sahibi oldu. Çözen Kazanır yarışması hafta içi her gün, cumartesi ve pazar günü ise büyük ödülüyle bilgi severleri bekleyecek. İşte Çözen Kazanır 23 Eylül bilgi yarışması sonuçları…

Avatar
Editor
 İrem Yarbasan
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Çözen Kazanır sonuçları (23 Eylül 2026) İşte ilk 10’a giren isimler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 09:18
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 09:23

yarışmasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarışmaya, her gün yalnızca bir defa yarışmaya katılım hakkı bulunurken yöneltilen soruları cevaplayanlar ise sonuçları merak ediyor. Çözen Kazanır yarışmasında sadece soruları doğru cevaplamak yeterli olmazken en hızlı olan isimler kazandı. Yarışmacılar, elde ettikleri toplam puanı hemen görüntüleyebilirken 1.000 TL’lik ödülün sahibi ise ’dan açıklanıyor.

Çözen Kazanır sonuçları (23 Eylül 2026) İşte ilk 10’a giren isimler

ÇÖZEN KAZANIR SONUÇLARI AÇIKLANDI

Çözen Kazanır yarışmasında kazananı belirleyen sonuçlar, bir sonraki gün saat 10:00'da Tgrthaber.com adresinden açıklanıyor. 23 Eylül'de düzenlenen bilgi yarışması sonuçları açıklandı. İşte, ilk 10'a giren yarışmacılar;

Çözen Kazanır sonuçları (23 Eylül 2026) İşte ilk 10’a giren isimler


SONUÇLAR TGRTHABER.COM VE SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA

“Çözen Kazanır” programına katılan yarışmacılar arasında birinci olan ve ilk on sıraya giren isimlerin listesiyle birlikte cevap anahtarları saat 10.00’da  tgrthaber.com ve sosyal medya hesaplarından açıklanıyor.

Çözen Kazanır sonuçları (23 Eylül 2026) İşte ilk 10’a giren isimler

ÇÖZEN KAZANIR YARIŞMASINA NASIL KATILABİLİRSİNİZ?

Çözen Kazanır yarışmasına katılabilmek için hesabınızla tgrthaber.com veya TGRT Haber mobil uygulaması üzerinden giriş yapmanız gerekiyor. Google Kaynaklar'a ekleyerek ve mobil uygulamadan katılarak ekstra puan kazanabilirsiniz
Çözen Kazanır yarışma​ programına katılmak için hiçbir mülakat ve başvuru şartı bulunmuyor. Programa katılmak isteyen izleyiciler evde veya herhangi bir yerden dahil olabiliyor.

Çözen Kazanır sonuçları (23 Eylül 2026) İşte ilk 10’a giren isimler


Katılımcılar, her gün yalnızca 1 defa yarışabilirken, yöneltilen 15 soruyu en kısa sürede doğru cevaplamanız gerekmektedir. Her doğru cevap en fazla 100 puan kazandırırken; puan cevap süresine göre hesaplanmaktadır.
ÇÖZEN KAZANIR YARIŞMASINA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Çözen Kazanır sonuçları (23 Eylül 2026) İşte ilk 10’a giren isimler


HAFTA SONU PARA ÖDÜLÜ 5.000 TL OLACAK

Yarışmacılar, toplam puanlarını yarışma biter bitmez görüntüleyebilirken, liderlik tablosu ise sonuçlar kontrol edildikten sonra ertesi gün yayınlanacak. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri yapılan yarışmalarda, gün sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı ₺1.000 para ödülü kazanır.
Cumartesi ve Pazar günleri yapılan yarışmalar birlikte değerlendirilir. İki gün sonunda en yüksek toplam puanı elde eden yarışmacı ₺5.000 para ödülü kazanır.
 

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