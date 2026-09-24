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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 09:32
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 09:35

İHA'lı saldırıya karşılık Pakistan'dan Afganistan'a hava saldırısı

Afganistan'ın İHA'lı saldırısına Pakistan hava saldırılarıyla karşılık verdi. Afganistan'da 10 noktaya hava saldırısı düzenlendi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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İHA'lı saldırıya karşılık Pakistan'dan Afganistan'a hava saldırısı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 09:32
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 09:35

, 'dan havalanan 'ların tespit edilmesinin ardından Afganistan'da 10 noktaya düzenlediğini açıkladı. Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar konuya ilişkin açıklama yaptı. 

Afganistan topraklarından havalanan bazı İHA'ların 23 Eylül'de Pakistan'a girme girişimi olduğunu ve bunu engellediklerini belirten Tarar, "Pakistan, meşru müdafaa hakkını kullanarak, bu İHA'ların havalanması ve depolanması için kullanılan Afganistan'daki 10 hedefe yönelik hassas hava ve İHA saldırıları düzenledi." ifadesini kullandı.

İHA'lı saldırıya karşılık Pakistan'dan Afganistan'a hava saldırısı

''SALDIRILARI DURDURUN!''

Tarar, Afganistan'dan Pakistan topraklarına yönelik hiçbir saldırıyı hoş görmeyeceklerini belirterek, "Pakistan'ın egemenliğine yönelik herhangi bir ihlal, derhal ve kararlı bir yanıt bulacaktır." mesajını verdi.

Afganistan yönetimini acilen saldırıları durdurmaya davet eden Tarar, "Pakistan gerginliği tırmandırma peşinde değildir ve bölgesel barış, diyalog ve yapıcı işbirliğine olan bağlılığını sürdürmektedir. Bu bağlılık, zayıflık ya da düşmanca eylemlere karşı sınırsız hoşgörü olarak yanlış anlaşılmamalıdır." ifadelerine yer verdi.

AFGANİSTAN'IN İHA'LI SALDIRISI

Pakistan güvenlik kaynakları, Afganistan’da fırlatılan ve ülke hava sahasını ihlal eden 8 İHA’nın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

İHA'lı saldırıya karşılık Pakistan'dan Afganistan'a hava saldırısı

Kaynaklar, İHA'lardan dördünün Torkham Sınır Kapısı’na yakın bölgelere, diğer dördünün ise Kohat yakınlarındaki sınır hattında yer alan dağlık alanlara düştüğünü aktardı.

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ETİKETLER
#Pakistan
#Afganistan
#iha
#hava saldırısı
#Attaullah Tarar
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