İHA'lı saldırıya karşılık Pakistan'dan Afganistan'a hava saldırısı

Pakistan, Afganistan'dan havalanan İHA'ların tespit edilmesinin ardından Afganistan'da 10 noktaya hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar konuya ilişkin açıklama yaptı.

Afganistan topraklarından havalanan bazı İHA'ların 23 Eylül'de Pakistan'a girme girişimi olduğunu ve bunu engellediklerini belirten Tarar, "Pakistan, meşru müdafaa hakkını kullanarak, bu İHA'ların havalanması ve depolanması için kullanılan Afganistan'daki 10 hedefe yönelik hassas hava ve İHA saldırıları düzenledi." ifadesini kullandı.

''SALDIRILARI DURDURUN!''

Tarar, Afganistan'dan Pakistan topraklarına yönelik hiçbir saldırıyı hoş görmeyeceklerini belirterek, "Pakistan'ın egemenliğine yönelik herhangi bir ihlal, derhal ve kararlı bir yanıt bulacaktır." mesajını verdi.

Afganistan yönetimini acilen saldırıları durdurmaya davet eden Tarar, "Pakistan gerginliği tırmandırma peşinde değildir ve bölgesel barış, diyalog ve yapıcı işbirliğine olan bağlılığını sürdürmektedir. Bu bağlılık, zayıflık ya da düşmanca eylemlere karşı sınırsız hoşgörü olarak yanlış anlaşılmamalıdır." ifadelerine yer verdi.

AFGANİSTAN'IN İHA'LI SALDIRISI

Pakistan güvenlik kaynakları, Afganistan’da fırlatılan ve ülke hava sahasını ihlal eden 8 İHA’nın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

Kaynaklar, İHA'lardan dördünün Torkham Sınır Kapısı’na yakın bölgelere, diğer dördünün ise Kohat yakınlarındaki sınır hattında yer alan dağlık alanlara düştüğünü aktardı.