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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 14:53
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 15:29

Pakistan'dan Afganistan'a hava saldırısı: Çok sayıda kişi öldü

Pakistan ve Afganistan arasındaki gerilim yeniden yükseldi. Pakistan, sınır bölgesinde 'terörist mevzilerine' hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 28 kişi öldü.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 14:53
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 15:29

'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde güvenlik güçlerini hedef alan saldırıların ardından İslamabad, sınırındaki bazı noktaları hedef alan hava operasyonları düzenlediğini açıkladı. 

HABERİN ÖZETİ

Pakistan'dan Afganistan'a hava saldırısı: Çok sayıda kişi öldü

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Pakistan, Afganistan sınırındaki terör hedeflerine yönelik hava operasyonları düzenledi.
Pakistan Enformasyon Bakanlığı, Afganistan sınır bölgesindeki terör hedeflerine yönelik "ölçülü" hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.
Saldırılarda intihar bombacılarının eğitim merkezi dahil üç hedef imha edildi ve 28 terörist öldürüldü.
Afgan yetkililere göre, saldırılarda sivil yerleşimlerde de hasar meydana geldi, Kunar eyaletinde bir aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde cuma günü polis merkezi yerleşkesindeki camide düzenlenen bombalı saldırıda 31 kişi hayatını kaybetmişti.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

Pakistan Enformasyon Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Afganistan sınır bölgesindeki "terörist hedeflere" hava saldırıları düzenlendiği bildirildi. "Ölçülü" olarak nitelendirilen saldırıların, Khyber Pakhtunkhwa’daki son terör saldırılarından sorumlu olan örgütlerin saklandığı noktaları hedef aldığı aktarıldı.

Pakistan'dan Afganistan'a hava saldırısı: Çok sayıda kişi öldü

TERÖR KAMPLARIYLA SAKLANMA NOKTALARINA OPERASYON

Açıklamada, "İntihar bombacılarının eğitim merkezi de dahil olmak üzere üç hedef hassasiyetle imha edildi ve çok sayıda intihar bombacısıyla birlikte 28 terörist öldürüldü" denildi. 

Açıklamada, güvenilir istihbarat doğrultusunda Afganistan sınırındaki Tehreek-i-Taliban (TTP-Pakistan Talibanı) ve bağlantılı gruplara ait terör kampları ile saklanma noktalarının hassas operasyonlarla hedef alındığı ifade edildi.

AFGANİSTAN: SİVİL YERLEŞİMLER DE VURULDU

Afgan yetkililere göre saldırılarda sivil yerleşimlerde de hasar meydana geldi. Kunar eyaletine bağlı Nurgal bölgesinde bir ev tamamen yıkılırken, saldırıda aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Paktika eyaletine bağlı Barmal bölgesinde ise bir dükkan ile kullanılmayan bir evin yıkıldığı bildirildi.

PAKİSTAN'DA CAMİDE PATLAMA

Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Kohat bölgesinde cuma günü polis merkezi yerleşkesindeki cami yakınlarında saldırı düzenlenmişti. Cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 16’sı polis 31 kişi hayatını kaybetmişti. 

Pakistan'dan Afganistan'a hava saldırısı: Çok sayıda kişi öldü

Eyalete bağlı Hangu bölgesinde dün militanlarla çıkan çatışmada ise Pakistan Ordusu'ndan 5 asker ölmüştü.

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ETİKETLER
#Pakistan
#Afganistan
#Islamabad
#Khyber-pakhtunkhwa
#Tehreek-i-taliban
#Dünya
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