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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 09:39
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 09:44

Donald Trump'tan akaryakıt için radikal hamle: 90 günlük yasak geliyor

ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, artan akaryakıt fiyatları sonrası radikal bir karar almayı hedefliyor. ABD'nin 90 günlük dizel ihracatı yasağı koymaya hazırlandığı ancak yönetim içinde ve petrol endüstrisinde fikir ayrılığı yaşandığı aktarıldı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Donald Trump'tan akaryakıt için radikal hamle: 90 günlük yasak geliyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 09:39
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 09:44

Tüm dünyada olduğu gibi 'de de rekor seviyelere yükseldi. ABD'de yönetiminin dizel ihracatıyla ilgili yeni bir karar almaya hazırlanıyor. 

Politico'nun haberine göre; Trump yönetimi 3 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesinde sürekli rekor kıran akaryakıt fiyatlarına karşı radikal bir adım atacak.

Donald Trump'tan akaryakıt için radikal hamle: 90 günlük yasak geliyor

DİZEL İHRACATINA 90 GÜNLÜK YASAK

Trump yönetiminin dizel ihracatına 90 günlük yasak koymayı planladığı ancak bu konuda yönetim içinde ve petrol endüstrisinde fikir ayrılığı bulunduğu belirtildi.

Donald Trump'tan akaryakıt için radikal hamle: 90 günlük yasak geliyor

DAHA YÜKSEK FİYATLARA YOL AÇABİLİR

Ancak bazı yetkililer kısa vadede fiyatları düşürebilecek bu uygulamanın gelecek dönemde daha yüksek fiyatlara yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. 

Donald Trump'tan akaryakıt için radikal hamle: 90 günlük yasak geliyor

2015'TEN BU YANA İLK KISITLAMA 

Sevkiyatların durdurulması durumunda bu uygulama, eski Başkan Barack Obama yönetiminin 2015'te on yıllardır süren petrol ihracat yasağını kaldırmasından bu yana ABD'de enerji ihracatına getirilen ilk kısıtlama olacak. ABD'de 1 galon (3,785 litre) dizelin fiyatı geçen yıldan bu yana 2,83 dolar artarak 6,50 dolar bandına yükselmişti.

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ETİKETLER
#Barack Obama
#donald trump
#ABD
#akaryakıt fiyatları
#Dizel Ihracatı
#Ekonomi
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