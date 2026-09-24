Donald Trump'tan akaryakıt için radikal hamle: 90 günlük yasak geliyor

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UYGULAMALAR
İstanbul
Tüm dünyada olduğu gibi ABD'de de akaryakıt fiyatları rekor seviyelere yükseldi. ABD'de Donald Trump yönetiminin dizel ihracatıyla ilgili yeni bir karar almaya hazırlanıyor.
Politico'nun haberine göre; Trump yönetimi 3 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesinde sürekli rekor kıran akaryakıt fiyatlarına karşı radikal bir adım atacak.
Trump yönetiminin dizel ihracatına 90 günlük yasak koymayı planladığı ancak bu konuda yönetim içinde ve petrol endüstrisinde fikir ayrılığı bulunduğu belirtildi.
Ancak bazı yetkililer kısa vadede fiyatları düşürebilecek bu uygulamanın gelecek dönemde daha yüksek fiyatlara yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
Sevkiyatların durdurulması durumunda bu uygulama, eski Başkan Barack Obama yönetiminin 2015'te on yıllardır süren petrol ihracat yasağını kaldırmasından bu yana ABD'de enerji ihracatına getirilen ilk kısıtlama olacak. ABD'de 1 galon (3,785 litre) dizelin fiyatı geçen yıldan bu yana 2,83 dolar artarak 6,50 dolar bandına yükselmişti.