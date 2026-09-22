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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 16:02
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 16:04

Avrupa’da akaryakıt alarmı: Belçika’da dizel rekor kırdı, litresi 2,50 euroyu aştı

Hürmüz ve Babulmendeb Boğazlarındaki taşımacılık sorunları ile Suudi Arabistan'ın petrolü Kızıldeniz'e ulaştırmak için kullandığı Doğu-Batı Boru Hattı'nın saldırılardan zarar görmesi, brent petrolün varil fiyatını son günlerde 100 doların üzerine çıkarmıştı. Bu gelişmeler Avrupa’da pompayı yaktı. Belçika’da motorinin litre fiyatı 2,501 euroya yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Avrupa’da akaryakıt alarmı: Belçika’da dizel rekor kırdı, litresi 2,50 euroyu aştı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 16:02
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 16:04

Küresel enerji piyasalarında yaşanan çalkantılar ve Brent petrolün varil fiyatının 100 dolar sınırını aşması, Avrupa’da akaryakıt fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Belçika Ekonomi Bakanlığı tarafından açıklanan yeni tavan fiyatlara göre ülkede (dizel) fiyatları tarihi zirvesini gördü.

ÖNCEKİ REKOR GERİDE KALDI

Açıklanan güncel verilere göre;

  • Dizel (B7): Litre fiyatı 3,3 sent artışla 2,501 euroya yükselerek 9 Nisan'da kırılan 2,489 euroluk eski rekoru geride bıraktı.
  • Biyodizel (B10): %10 biyodizel içeren motorinin azami litre fiyatı 3,4 sent artarak 2,493 euro oldu.
  • Isınma Yakıtı: 2 bin litrenin altındaki siparişlerde litresi 1,6217 euroya ulaştı.
Avrupa’da akaryakıt alarmı: Belçika’da dizel rekor kırdı, litresi 2,50 euroyu aştı

Belçika’da uygulanan sistem gereği Ekonomi Bakanlığı her gün azami akaryakıt fiyatlarını belirliyor ve benzin istasyonları bu tavan fiyatın üzerinde satış yapamıyor.

FİYATLARI NE TIRMANDIRDI?

Motorin fiyatlarındaki bu tarihi yükselişin arkasında küresel ve bölgesel birkaç kritik faktör yatıyor:

  1. Lojistik ve Jeopolitik Kriz: Hürmüz ve Babulmendeb Boğazlarındaki taşımacılık riskleri ile Suudi Arabistan’ın Doğu-Batı Boru Hattı’nın saldırılardan zarar görmesi tedarik zincirini kilitledi.
  2. İhracat Yarı Yarıya Düştü: Orta Doğu’dan yapılan motorin ihracatı mart-ağustos döneminde geçen yıla göre %50 azalarak günlük 800 bin varile geriledi.
  3. Avrupa’da Vadeli Fiyatlar Fırladı: Avrupa genelindeki motorin vadeli işlem fiyatları yıl başından bu yana iki kattan fazla artış gösterdi.

 

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ETİKETLER
#motorin
#brent petrol
#hürmüz boğazı
#Belçika Ekonomi Bakanlığı
#Babulmendeb Boğazı
#Ekonomi
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