Avrupa’da akaryakıt alarmı: Belçika’da dizel rekor kırdı, litresi 2,50 euroyu aştı

Küresel enerji piyasalarında yaşanan çalkantılar ve Brent petrolün varil fiyatının 100 dolar sınırını aşması, Avrupa’da akaryakıt fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Belçika Ekonomi Bakanlığı tarafından açıklanan yeni tavan fiyatlara göre ülkede motorin (dizel) fiyatları tarihi zirvesini gördü.

ÖNCEKİ REKOR GERİDE KALDI

Açıklanan güncel verilere göre;

Dizel (B7): Litre fiyatı 3,3 sent artışla 2,501 euroya yükselerek 9 Nisan'da kırılan 2,489 euroluk eski rekoru geride bıraktı.

Biyodizel (B10): %10 biyodizel içeren motorinin azami litre fiyatı 3,4 sent artarak 2,493 euro oldu.

Isınma Yakıtı: 2 bin litrenin altındaki siparişlerde litresi 1,6217 euroya ulaştı.

Belçika’da uygulanan sistem gereği Ekonomi Bakanlığı her gün azami akaryakıt fiyatlarını belirliyor ve benzin istasyonları bu tavan fiyatın üzerinde satış yapamıyor.

FİYATLARI NE TIRMANDIRDI?

Motorin fiyatlarındaki bu tarihi yükselişin arkasında küresel ve bölgesel birkaç kritik faktör yatıyor: