Avrupa’da akaryakıt alarmı: Belçika’da dizel rekor kırdı, litresi 2,50 euroyu aştı

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İstanbul
Küresel enerji piyasalarında yaşanan çalkantılar ve Brent petrolün varil fiyatının 100 dolar sınırını aşması, Avrupa’da akaryakıt fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Belçika Ekonomi Bakanlığı tarafından açıklanan yeni tavan fiyatlara göre ülkede motorin (dizel) fiyatları tarihi zirvesini gördü.
Açıklanan güncel verilere göre;
Belçika’da uygulanan sistem gereği Ekonomi Bakanlığı her gün azami akaryakıt fiyatlarını belirliyor ve benzin istasyonları bu tavan fiyatın üzerinde satış yapamıyor.
Motorin fiyatlarındaki bu tarihi yükselişin arkasında küresel ve bölgesel birkaç kritik faktör yatıyor: