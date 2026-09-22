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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 15:10
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 15:10

Ankara'da katliam: 3 kişiyi öldürdü, “Beni uyuşturucuya alıştırdılar, müebbet yatamam” deyip intihar etti

Ankara'da, Kadir Çiçek isimli şahıs birlikte uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 3 arkadaşını yaşadıkları tartışmanın ardından öldürdü, sonra da intihar etti. Olayı anlatan saldırganın komşusu "Saldırgan peşindeki polislere, 'Üç kişiyi öldürdüm. Beni uyuşturucuya alıştırdılar. Müebbet hapis yatamam' dedi" şeklinde konuştu.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 15:10
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 15:10

Dün akşam saatlerinde ilçesi Anadolu Caddesi 500. Sokak'ta yer alan bir apartman dairesinde birlikte uyuşturucu madde kullanan 28 yaşındaki Mehmet Emre Çalı, 29 yaşındaki ağabeyi Emre Çalı, 35 yaşındaki Mehmet Büyükırmak ve 30 yaşındaki Kadir Çiçek arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kadir Çiçek, bıçak ve tabancayla saldırdığı üç arkadaşını öldürdükten sonra olay yerinden ayrıldı.

HABERİN ÖZETİ

Ankara'da katliam: 3 kişiyi öldürdü, “Beni uyuşturucuya alıştırdılar, müebbet yatamam” deyip intihar etti

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Yenimahalle'de uyuşturucu madde kullandıkları dairede üç arkadaşını bıçak ve tabancayla öldüren Kadir Çiçek, polisin teslim ol çağrısına uymayarak intihar etti.
Yenimahalle'de bir apartman dairesinde çıkan tartışmada Kadir Çiçek; Mehmet Emre Çalı, Emre Çalı ve Mehmet Büyükırmak'ı bıçak ve tabancayla öldürdü.
Cinayetten birkaç saat sonra olay yerine dönen Çiçek, polisle yaşanan kovalamaca sonucu saklandığı apartmanda başına ateş ederek intihar etti.
Cesetlerle karşılaşan diğer arkadaşlarının olaydan önce eve gelmek istedikleri ancak Çiçek'in başka kişilerle buluşacağını söyleyerek onları kabul etmediği öğrenildi.
Olayda hayatını kaybeden Çalı kardeşlerin Akyurt'un Karacalar Mahallesi'nde toprağa verileceği bildirildi.
Görgü tanığı komşulardan Yaşar Yazar, şüphelinin kaçarken 'Üç kişiyi öldürdüm. Beni uyuşturucuya alıştırdılar. Müebbet hapis yatamam' dediğini aktardı.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Ankara'da katliam: 3 kişiyi öldürdü, “Beni uyuşturucuya alıştırdılar, müebbet yatamam” deyip intihar etti

Bir süre sonra eve gelen Çiçek'in diğer arkadaşları cesetlerle karşılaşınca durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Çalı kardeşler ile arkadaşları Büyükırmak'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, polis ekiplerince şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

 

Ankara'da katliam: 3 kişiyi öldürdü, “Beni uyuşturucuya alıştırdılar, müebbet yatamam” deyip intihar etti

TESLİM OL ÇAĞRISINA UYMADI, İNTİHAR ETTİ

İşlediği cinayetlerinden birkaç saat sonra olay yerine gelen Kadir Çiçek ise polis ekiplerince fark edildi. Yaşanan kovalamaca nedeniyle bir apartmana saklanan Çiçek, kendisine yapılan teslim ol çağrısına uymayarak tabancayla başına ateş etti. İntihar eden Çiçek'in cenazesi de incelemeler sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Ankara'da katliam: 3 kişiyi öldürdü, “Beni uyuşturucuya alıştırdılar, müebbet yatamam” deyip intihar etti

DİĞER ARKADAŞLARINI EVE KABUL ETMEDİ

Öte yandan, Çiçek'in öldürdüğü kişilerin cesetleriyle karşılaşan arkadaşları, olaydan birkaç saat önce ziyarete gelmek istediklerini Çiçek'e söylediklerini fakat başka kişilerle buluşacağı için kendilerini reddettiklerini söyledikleri öğrenildi.

Vefat eden Çalı kardeşlerin Akyurt'un Karacalar Mahallesi'nde toprağa verileceği, vefat eden diğer kişilerin nereye defnedileceğinin ise henüz netleşmediği aktarıldı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturmaların ise sürdüğü belirtildi.

 

Ankara'da katliam: 3 kişiyi öldürdü, “Beni uyuşturucuya alıştırdılar, müebbet yatamam” deyip intihar etti

“ÜÇ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜM, BENİ UYUŞTURUCUYA ALIŞTIRDILAR, MÜEBBET HAPİS YATAMAM”

Olayla ilgili konuşan Çiçek'in komşularından Yaşar Yazar:

"Şüpheli şahıs kapımıza geldi. Çakmak istedi. O arada binadan içeriye gitti. Sabah saatleriydi. Ardından peşine polisler geldi. 'Ben polise el kaldıramam. Annemin babamın yüzünü yere eğdirdim. Üç kişiyi öldürdüm. Beni uyuşturucuya alıştırdılar. Müebbet hapis yatamam' dedi. Üç kişiyi katletmiş sonra da kendini öldürmüş. Buradan birkaç bina ötede cinayet işlemiş. Kaçmaya çalışmış. En son da bizim yaşadığımız binaya girmiş. Burası çok kalabalıktı. Silah sesleri duyduk. Bizim de psikolojimiz etkilendi bu olaydan. Kapımı çaldığında çok korktum. Delikten kim olduğuna baktım. Evde iki çocuğum vardı. Madde bağımlısı gibi hali vardı. Bize zarar vermesinden endişe ettik" dedi.

Ankara'da katliam: 3 kişiyi öldürdü, “Beni uyuşturucuya alıştırdılar, müebbet yatamam” deyip intihar etti

 

“HER ŞEYİN MADDE ETKİSİ ALTINDA OLMUŞ SÖYLEMİŞLER”

Komşulardan Aynur Yılmaz ise, "Olay sırasında evdeydik. Çocuklar silah sesi duymuş. İlk başta ne olduğunu anlamadık. Üç kişinin vurulduğunu duyduk. Nedenini bilmiyoruz. İçeride uyuşturucu madde kullandıkları söyleniyor. Her şeyin madde etkisi altında olmuş söylemişler. Kavga etmişler, birbirlerine silah doğrultmuşlar. Bir kişi üç arkadaşını öldürmüş. Ardından da kaçmış. Daha sonra da kendi kafasına sıkarak intihar etmiş. Olay yerinde polisler vardı. İncelemelerin ardından da cenazeleri götürdüler. Mahallede daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştık. Olaya karışanları da tanımıyorduk" ifadelerine yer verdi.

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ETİKETLER
#kadir çiçek
#yenimahalle
#Mehmet Büyükırmak
#Mehmet Emre Çalı
#Emre Çalı
#3. Sayfa
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