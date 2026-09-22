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Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 15:06
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 15:08

Tesla’nın direksiyonsuz taksisi Cybercab yeni durağı belli oldu: Pedalı bile yok

Tesla’nın direksiyon ve pedalları bulunmayan iki kişilik elektrikli taksisi Cybercab, Austin’de ücretli yolcu taşımaya başlamasının ardından Houston’da da test edilmeye başlandı. Tesla, Cybercab’i daha geniş bir robotaksi ağına dönüştürmeyi hedefliyor.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 15:06
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 15:08

Direksiyon ve pedalları bulunmayan iki kişilik elektrikli Cybercab, ABD'nin Teksas eyaletine bağlı şehrinde ücretli yolcu taşımaya başlamasının ardından 'da da test sürüşlerinde görüntülendi.

ABD’nin Teksas eyaletindeki Austin şehrinin sınırlı bir bölümünde 3 Eylül itibarıyla ücretli yolcu taşımaya başlayan sürücüsüz taksi Cybercab, Houston'da da test edilmeye başlandı. Test sürüşleri, Cybercab’in ABD’de yeni şehirlere açılarak yaygınlaşmasına yönelik beklenti oluşturdu.

Tesla’nın direksiyonsuz taksisi Cybercab yeni durağı belli oldu: Pedalı bile yok

Tesla’nın sürücüsüz taksi olarak tasarlanan iki kişilik elektrikli aracı Cybercab, 3 Eylül itibarıyla Austin’de sınırlı bölgelerde ücretli yolcu taşımaya başladı. Tesla’nın kendi açıklamasına göre 40’tan fazla Cybercab hizmete alındı ve bölge sakinkleri, "Robotaxi" uygulaması üzerinden sürücüsüz taksi çağırarak, Uber’in yaklaşık yarı fiyatına olduğu kaydedilen servisten istifade etmeye başladı.

Austin’in hem Robotaxi hem de Cybercab için ilk büyük test ve kullanım merkezi olmasının ardından Tesla’nın direksiyon, gaz pedalı, fren pedalı ya da yan aynaları olmadığı için görenleri hayrete düşüren yenilikçi aracı, Teksas eyaletinin Houston şehrinde de test edilmeye başlandı. Houston’da yaşayan birçok kişi, henüz yolcu taşımaya başlamamış olsa da çevrelerinde ve şehir merkezinde test sürücü yapıldığını rapor etti.

Tesla’nın direksiyonsuz taksisi Cybercab yeni durağı belli oldu: Pedalı bile yok

CYBERCAB TAMAMEN OTONOM OLARAK TASARLANIYOR

Tesla’nın daha önceki Cybercab prototiplerinin bazıları direksiyon ve pedallarla test edilirken, üretim versiyonu direksiyon ve pedallardan arındırılmış tamamen otonom bir araç olarak tasarlanıyor. İki kişilik olarak geliştirilen Cybercab, Tesla tarafından özellikle robotaksi filosunun temel araçlarından biri olarak konumlandırılıyor.

Şirket, Cybercab’i "Robotaxi filomuz için özel olarak tasarlanmış otonom elektrikli araç" olarak tanımlıyor. Tesla’nın planında aracın bireysel kullanımdan ziyade otonom robotaksi hizmetlerinde kullanılması öne çıkıyor. Şirketin resmi açıklamalarında ise ticari amaçla filo veya bireysel Cybercab satın almak isteyenlerin başvurabileceği belirtiliyor.

Tesla’nın direksiyonsuz taksisi Cybercab yeni durağı belli oldu: Pedalı bile yok

ROTA VE NAVİGASYON PROBLEMLERİ YAŞANDI

Austin'de Robotaxi uygulaması üzerinden çağrılan araçlar, genel olarak sorunsuz sürüşler gerçekleştirse de kullanıcılar, bazı rota ve navigasyon problemleri yaşadıklarını paylaştı. Uygulama sırasında Cybercab kullanan kullanıcılardan biri 12 Eylül’deki bir sürüş sırasında 10 dakikalık yolculuğun Cybercab’in otoyola çıkmaması ve dolambaçlı bir rota seçmesi nedeniyle 70 dakika sürdüğünü paylaştı.

Geçtiğimiz hafta Cybercab kullanan bir yolcu ise aracın inşaat nedeniyle kısmen kapanmış otopark çıkışını çözemediğini ve birkaç kez ileri geri hareket ettikten sonra başlangıç noktasında "varış noktasına ulaştınız" dediğini aktardı. Yolcu, nihayetinde Tesla destek merkezini aramak zorunda kaldığını aktardı. 5 Eylül’de yaşanan ve sosyal medyada paylaşılan bir olayda ise Cybercab’in yolun ortasında durarak trafiğin akışına engel olduğu görüldü.

Tesla’nın direksiyonsuz taksisi Cybercab yeni durağı belli oldu: Pedalı bile yok

NHTSA, CYBERCAB İÇİN İNCELEME BAŞLATTI

Tesla, Austin’deki uygulamanın ardından Cybercab’i daha geniş bir otonom taksi ağına dönüştürmeyi hedeflerken, ABD Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (), aracın federal güvenlik standartlarına uygunluğu konusunda inceleme başlattı.

İnceleme, Cybercab’in 3 Eylül 2026’da Austin’de ticari faaliyetlerine başlamasının hemen ardından başlatıldı. İncelemenin nedeni olarak, Cybercab’in klasik bir otomobilden farklı olması ve araçta direksiyon, gaz ve fren pedalı ve geleneksel aynalar bulunmaması gösterildi. Tesla, araçta bunların bulunmamasına rağmen aracın tüm federal güvenlik standartlarına uygun olduğunu bildirdi.

NHTSA ise Tesla’nın bunu hangi teknik testlere, simülasyonlara ve hukuki yorumlara dayanarak yaptığı konusunda inceleme yürütüyor. Kurum, Tesla’ya sertifikasyon testlerinde geçici manuel kontroller kullanılıp kullanılmadığı da dahil olmak üzere 21 soru yöneltti ve 30 Eylül’e kadar cevap verilmesini talep etti. İnceleme, şimdilik aracın standartlara aykırı olduğu anlamına gelmiyor.

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#tesla
#houston
#austin
#Nhtsa
#Cybercab
#Otomobil
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