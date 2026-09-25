25 Eylül 2026 döviz kurları | Dolar yükselişe geçti, euro düşüşte

25 Eylül Cuma günü piyasalardaki hareketlilik devam ediyor. Piyasayı yakından takip eden yatırımcılar ve vatandaşlar güncel döviz kurlarını araştırmayı sürdürüyor. Dolar haftanın son işlemini yükselişle açarken, euro düşüşe geçti. İşte 25 Eylül 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...