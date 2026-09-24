İslam Memiş'ten altın için Kasım uyarısı: Altın alıp satacaklar dikkat

Jeopolitik gerilim tarafında da yine belirsizlikler var. Özellikle Amerika-İran geriliminde net bir tablo karşımızda yok. Yani burada Trump'ın söylemine göre kasımın ortalarından itibaren artık bir anlaşma haberi olabilir açıklaması geliyor. Ama İran'dan da 7 maddelik bir haber akışı var.

