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İslam Memiş'ten altın için Kasım uyarısı: Altın alıp satacaklar dikkat

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 16:31
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 16:31
1
altın neden düşüyor?

Güvenli liman altın fiyatında bir düşüş trendi var. Bu trend devam ediyor. Peki altın neden düşüyor? Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı bir televizyon programında çarpıcı bilgiler paylaştı.

2
altın fiyatı

Altında hareketli seyir devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda rekor seviyeleri gören ons altın, şu sıralar düşüş yaşıyor. Haftanın dördüncü gününe 4 bin 300 doların altında başlayan ons altındaki geri çekilme, gram altına da yansıdı.

3
Gram altın 6 bin 700 lira

Gram altın 6 bin 700 lira seviyelerinde işlem görüyor. Peki bu düşüşün nedeni ne? Aşağı yönlü seyir devam edecek mi?
 

4
gram altın

Memiş, "Geçtiğimiz haftalarda rekor seviyeyi gören ons altın düşüş yaşıyor şu sıralar. Haftanın 4. gününe ise 4.300 doların altında başladı. Tabii bu geri çekilme gram altına da yansıdı.
 

5
Amerikan tahvil faizleri

Gram altın 6.700 TL seviyelerinde işlem görüyor. Memiş, "Geçen hafta yükseliş vardı. Bu hafta gerileyen, düşen bir piyasa var karşımızda. Bunun nedeni başta Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 5'in üzerine yükselmesi. Çok ciddi tarihi rekorlar görüyoruz Amerikan tahvil faizlerinde. Altın, gümüş, diğer endüstriyel metallerde baskılandı, düştü" şeklinde konuştu.
 

6
petrol fiyatları

Diğer önemli bir faktör de petrol fiyatlarının tekrar 100 dolar seviyesinin üzerinde yükselmesi olduğundan bahseden Memiş, "Brent petrol varil fiyatı tekrar 100 dolar seviyesinin üzerinde ve dolayısıyla da altın burada baskılanma sürecine halen devam ediyor.
 

7
Amerika-İran gerilimi

Jeopolitik gerilim tarafında da yine belirsizlikler var. Özellikle Amerika-İran geriliminde net bir tablo karşımızda yok. Yani burada Trump'ın söylemine göre kasımın ortalarından itibaren artık bir anlaşma haberi olabilir açıklaması geliyor. Ama İran'dan da 7 maddelik bir haber akışı var.
 

8
jeopolitik gerilim tarafında bir anlaşma

Hem jeopolitik gerilim tarafında bir anlaşma, bir ateşkes haberinin gelmemesi hem Amerikan tahvil faizlerinin rekor seviyeye yükselmesi, petrol fiyatlarının tekrar 100 dolar seviyesi üzerinde seyretmesi altın tarafındaki düşüşleri destekledi.
 

9
Ons altın yükselince tekrar gram altın

Fon krizinin uluslararası piyasalarda ons altına bir etkisi yok. Gram altın TL fiyatı şu anda direkt ons altını takip etmeye devam ediyor. Ons altın yükselince tekrar gram altın yükseliyor. Ons altın gerileyince gram altın geriliyor.
 

10
dolar/TL kuru yani döviz kurları

İçeride dolar/TL kuru yani döviz kurları stabil olduğu için gram altın TL fiyatının dolardan ya da fon krizinden bir etkileşimi şu an için yok.
 

11
gram altın

ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ YOKSA DÜŞÜŞ HALA GEÇERLİ OLACAK?

Yine geniş bant aralığındaki dalgalanma devam ediyor. Geçen ay 7.229 lira seviyesine kadar yükselen bir gram altın vardı. Sonra tekrar geriledi. Bu dalgalanma kasımın ortasına kadar, yani Amerika'daki bu ara seçimlere kadar tekrar devam eder diye tahmin ediyoruz.
 

12
Amerikan tahvil faizleri ve petrol

Kısa vadeli baskılanma Amerikan tahvil faizleri ve petrol tarafındaki yükselişle birlikte devam edebilir ama orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentimizi koruyoruz.
 

13
Savaş belirsizliği

Yani yatırımcı yine puslu havalarda elindeki birikimleri çeşitlendirmeli. Uzun vadeli bir strateji belirlemeli. Kısa vadeli bu dalgalanma devam edecek. Savaş belirsizliği var. Dolar güçlenmeye devam ediyor. Kısa vadeli değil, uzun vadeli düşünmek lazım." diyerek sözlerini noktaladı.

 

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