Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, sosyal medya hesabından adliyelerdeki yeni uygulamalara ilişkin detayları paylaştı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek açıkladı: Artık süreçler daha hızlı yürütülecek Adalet Bakanı Akın Gürlek, adliyelerde siber suçlar ve dezenformasyonla mücadele amacıyla 'Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Büroları' kurulacağını açıkladı. Adalet Bakanlığı, büroların kurulması amacıyla 175 ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılığına yazı gönderdi. Yeni yapılanmayla dijital mecralardaki suç içerikleri ve suça teşvik eden faaliyetler, uzmanlaşmış Cumhuriyet savcıları tarafından yakından izlenecek. Şüphelilerin tespiti, adli işlemlerin başlatılması ve hukuka aykırı içeriklere müdahale süreçleri daha hızlı yürütülecek. Kamuoyunu yanıltan ve kamu düzenini bozmaya yönelik suç niteliğindeki dezenformasyon faaliyetleriyle mücadelede kurumlar arası koordinasyon güçlendirilecek.

Adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele bürolarının kurulacağını duyuran Bakan Gürlek, "Yeni yapılanma ile dijital mecralardaki suç içerikleri ve suça teşvik eden faaliyetler uzmanlaşmış Cumhuriyet savcılarınca yakından izlenecek" dedi.

"DİJİTAL İÇERİKLERE KARŞI ADLİ KAPASİTEMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ."

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Siber vatanda suçla mücadeleyi daha hızlı, daha etkin ve daha koordineli hâle getiriyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi suça, şiddete ve istismara yönlendiren; vatandaşlarımızın özel hayatını, kişilik haklarını, can ve mal güvenliğini hedef alan dijital içeriklere karşı adli kapasitemizi güçlendiriyoruz.

Bu amaçla Adalet Bakanlığı olarak 175 ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılığımıza gönderdiğimiz yazıyla, adliyelerimizde “Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Büroları”nı kuruyoruz.

HUKUKA AYKIRI İÇERİKLERE MÜDAHALE SÜREÇLERİ DAHA HIZLI YÜRÜTÜLECEK

Yeni yapılanma ile dijital mecralardaki suç içerikleri ve suça teşvik eden faaliyetler uzmanlaşmış Cumhuriyet savcılarınca yakından izlenecek; şüphelilerin tespiti, gerekli adli işlemlerin başlatılması ve hukuka aykırı içeriklere müdahale süreçleri daha hızlı yürütülecek.

Aynı zamanda kamuoyunu kasıtlı şekilde yanıltan, toplum huzurunu ve kamu düzenini bozmaya yönelik suç niteliğindeki dezenformasyon faaliyetleriyle mücadelede kurumlar arası koordinasyon güçlendirilecek.

Çocuklarımızı koruyan, vatandaşlarımızın haklarını güvence altına alan; kamu düzenini ve hukukun üstünlüğünü dijital alanda da hâkim kılan etkin bir adalet anlayışıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

https://x.com/abakingurlek/status/2103077506463023340