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Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 14:04
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 15:45

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek açıkladı: Artık süreçler daha hızlı yürütülecek

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, adliyelerde “Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Büroları”nın kurulacağını açıkladı. Yeni kurulacak olan büroyla birlikte; şüphelilerin tespiti, gerekli adli işlemlerin başlatılması ve hukuka aykırı içeriklere müdahale süreçleri daha hızlı yürütülecek.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek açıkladı: Artık süreçler daha hızlı yürütülecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 14:04
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 15:45

Adalet Bakanı Sayın , sosyal medya hesabından adliyelerdeki yeni uygulamalara ilişkin detayları paylaştı. 

HABERİN ÖZETİ

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek açıkladı: Artık süreçler daha hızlı yürütülecek

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, adliyelerde siber suçlar ve dezenformasyonla mücadele amacıyla 'Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Büroları' kurulacağını açıkladı.
Adalet Bakanlığı, büroların kurulması amacıyla 175 ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılığına yazı gönderdi.
Yeni yapılanmayla dijital mecralardaki suç içerikleri ve suça teşvik eden faaliyetler, uzmanlaşmış Cumhuriyet savcıları tarafından yakından izlenecek.
Şüphelilerin tespiti, adli işlemlerin başlatılması ve hukuka aykırı içeriklere müdahale süreçleri daha hızlı yürütülecek.
Kamuoyunu yanıltan ve kamu düzenini bozmaya yönelik suç niteliğindeki dezenformasyon faaliyetleriyle mücadelede kurumlar arası koordinasyon güçlendirilecek.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

Adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele bürolarının kurulacağını duyuran Bakan Gürlek, "Yeni yapılanma ile dijital mecralardaki suç içerikleri ve suça teşvik eden faaliyetler uzmanlaşmış Cumhuriyet savcılarınca yakından izlenecek" dedi.

"DİJİTAL İÇERİKLERE KARŞI ADLİ KAPASİTEMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ."

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Siber vatanda suçla mücadeleyi daha hızlı, daha etkin ve daha koordineli hâle getiriyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi suça, şiddete ve istismara yönlendiren; vatandaşlarımızın özel hayatını, kişilik haklarını, can ve mal güvenliğini hedef alan dijital içeriklere karşı adli kapasitemizi güçlendiriyoruz.

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek açıkladı: Artık süreçler daha hızlı yürütülecek

Bu amaçla olarak 175 ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılığımıza gönderdiğimiz yazıyla, adliyelerimizde “Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Büroları”nı kuruyoruz.

HUKUKA AYKIRI İÇERİKLERE MÜDAHALE SÜREÇLERİ DAHA HIZLI YÜRÜTÜLECEK

Yeni yapılanma ile dijital mecralardaki suç içerikleri ve suça teşvik eden faaliyetler uzmanlaşmış Cumhuriyet savcılarınca yakından izlenecek; şüphelilerin tespiti, gerekli adli işlemlerin başlatılması ve hukuka aykırı içeriklere müdahale süreçleri daha hızlı yürütülecek.

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek açıkladı: Artık süreçler daha hızlı yürütülecek

Aynı zamanda kamuoyunu kasıtlı şekilde yanıltan, toplum huzurunu ve kamu düzenini bozmaya yönelik suç niteliğindeki dezenformasyon faaliyetleriyle mücadelede kurumlar arası koordinasyon güçlendirilecek.

Çocuklarımızı koruyan, vatandaşlarımızın haklarını güvence altına alan; kamu düzenini ve hukukun üstünlüğünü dijital alanda da hâkim kılan etkin bir adalet anlayışıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

https://x.com/abakingurlek/status/2103077506463023340

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#Adalet Bakanlığı
#Akın Gürlek
#Adliyeler
#Cumhuriyet Savcıları
#Dijital Ortam Güvenliği Ve Dezenformasyonla Mücadele Büroları
#Gündem
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