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Gündem
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 10:45
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 11:08

Şanlıurfa'da korkutan deprem! Diyarbakır, Gaziantep ve Adıyaman da sallandı: Kandilli ve AFAD'tan ilk açıklama

AFAD'tan yapılan son dakika açıklamasına göre; Şanlıurfa'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Gaziantep ve birçok çevre şehirde hissedildi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 10:45
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 11:08

AFAD'tan yapılan son dakika açıklamasına göre; 'nın Kayaköprü ilçesinde saat 10:40'da 5.4 büyüklüğünde meydana geldi. Yaşanan sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Birçok çevre ilden hissedilen depremin derinliği ise 7.39 kilometre olarak duyuruldu. 

HABERİN ÖZETİ

Şanlıurfa'da korkutan deprem! Diyarbakır, Gaziantep ve Adıyaman da sallandı: Kandilli ve AFAD'tan ilk açıklama

Bilgi Okunma süresi 4 saniyeye düşürüldü.
Şanlıurfa, Gaziantep ve Malatya'da bir deprem hissedildi.
Şanlıurfa'da deprem hissedildi.
Gaziantep'te deprem hissedildi.
Malatya'da deprem hissedildi.
Bilgi Okunma süresi 4 saniyeye düşürüldü.
Şanlıurfa'da korkutan deprem! Diyarbakır, Gaziantep ve Adıyaman da sallandı: Kandilli ve AFAD'tan ilk açıklama

https://x.com/DepremDairesi/status/2103030915140399515?s=20

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

ise Şanlıurfa'da yaşanan depremin büyüklüğünü 5.5 olarak duyurdu. 

Şanlıurfa'da korkutan deprem! Diyarbakır, Gaziantep ve Adıyaman da sallandı: Kandilli ve AFAD'tan ilk açıklama

https://x.com/Kandilli_info/status/2103029425650471225?s=20

İNCELEME SÜRÜYOR, YIKIM YOK 

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak "Sahada inceleme sürüyor. Yıkım bulunmuyor, can kaybı da yok"
 

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ETİKETLER
#deprem
#Şanlıurfa
#kandilli rasathanesi
#pınarbaşı
#Gündem
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