Şanlıurfa'da korkutan deprem! Diyarbakır, Gaziantep ve Adıyaman da sallandı: Kandilli ve AFAD'tan ilk açıklama

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İstanbul
AFAD'tan yapılan son dakika açıklamasına göre; Şanlıurfa'nın Kayaköprü ilçesinde saat 10:40'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Birçok çevre ilden hissedilen depremin derinliği ise 7.39 kilometre olarak duyuruldu.
https://x.com/DepremDairesi/status/2103030915140399515?s=20
Kandilli Rasathanesi ise Şanlıurfa'da yaşanan depremin büyüklüğünü 5.5 olarak duyurdu.
https://x.com/Kandilli_info/status/2103029425650471225?s=20
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak "Sahada inceleme sürüyor. Yıkım bulunmuyor, can kaybı da yok"