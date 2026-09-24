AFAD'tan yapılan son dakika açıklamasına göre; Şanlıurfa'nın Kayaköprü ilçesinde saat 10:40'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Birçok çevre ilden hissedilen depremin derinliği ise 7.39 kilometre olarak duyuruldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Şanlıurfa'da korkutan deprem! Diyarbakır, Gaziantep ve Adıyaman da sallandı: Kandilli ve AFAD'tan ilk açıklama Şanlıurfa, Gaziantep ve Malatya'da bir deprem hissedildi. Şanlıurfa'da deprem hissedildi. Gaziantep'te deprem hissedildi. Malatya'da deprem hissedildi.

https://x.com/DepremDairesi/status/2103030915140399515?s=20

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Kandilli Rasathanesi ise Şanlıurfa'da yaşanan depremin büyüklüğünü 5.5 olarak duyurdu.

https://x.com/Kandilli_info/status/2103029425650471225?s=20

İNCELEME SÜRÜYOR, YIKIM YOK

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak "Sahada inceleme sürüyor. Yıkım bulunmuyor, can kaybı da yok"

