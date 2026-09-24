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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 10:21

Borsa güne düşüşle başladı: Perşembenin ilk rakamları

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,40 değer kazanarak 13.251,85 puandan tamamladı. Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 79,41 puan ve yüzde 0,60 azalışla 13.172,44 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi yüzde 1,95 değer kaybetti.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Borsa güne düşüşle başladı: Perşembenin ilk rakamları
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 10:21

'da , güne yüzde 0,60 düşüşle 13.172,44 puandan başladı.

HABERİN ÖZETİ

Borsa güne düşüşle başladı: Perşembenin ilk rakamları

Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,60 düşüşle başlarken, küresel piyasalardaki olumsuz hava ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla yapılacak teknik çalışmalar öne çıkıyor.
BIST 100 endeksi güne yüzde 0,60 düşüşle 13.172,44 puandan başladı.
Dün BIST 100 endeksi günü yüzde 0,40 değer kazanarak 13.251,85 puandan tamamlamıştı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi yüzde 1,95 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,47 ile tekstil deri, en çok gerileyen yüzde 8,36 ile finansal kiralama faktoring oldu.
Küresel piyasalarda ABD'de ekonomik aktivitenin gücünü koruduğuna işaret eden veriler ve Orta Doğu'da enerji arzına yönelik riskler risk iştahını törpülüyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında, 7 portföy yönetim şirketinin 131 yatırım fonuna ilişkin tasfiye ve ödeme süreçlerine yönelik teknik çalışmalar ele alınacak.
Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,40 değer kazanarak 13.251,85 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 79,41 puan ve yüzde 0,60 azalışla 13.172,44 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi yüzde 1,95 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,47 ile tekstil deri, en çok gerileyen yüzde 8,36 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Borsa güne düşüşle başladı: Perşembenin ilk rakamları

Küresel piyasalarda, ABD'de ekonomik aktivitenin gücünü koruduğuna işaret eden veriler ve Orta Doğu'da enerji arzına yönelik risklerin uzayabileceğine yönelik endişeler risk iştahını törpülüyor.

Öte yandan başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla, 7 portföy yönetim şirketinin 131 yatırım fonuna ilişkin tasfiye ve ödeme süreçlerine yönelik teknik çalışmalar ele alınacak.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de cari işlemler dengesi, inşaat izinleri ve yeni konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.000 ve 12.900 puanın destek, 13.300 ve 13.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

 

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ETİKETLER
#mehmet şimşek
#hazine ve maliye bakanı
#bıst 100 endeksi
#Borsa İstanbul
#Finansal Kiralama Faktoring
#Ekonomi
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