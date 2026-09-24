TBMM'nin yeni dönemdeki ana gündemlerinden biri 13'üncü yargı paketi olacak. Adalet Bakanlığı ve AK Parti grubu tarafından hazırlanan teklif kapsamında; sosyal medya kullanımı, nafaka ve boşanmalara ilişkin düzenlemeler bekleniyor.

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HABERİN ÖZETİ TBMM'nin ana gündemi olacak: 13'üncü yargı paketinde neler var? TBMM'nin yeni dönemdeki ana gündemlerinden biri olan 13. yargı paketinde sosyal medya kullanımı, nafaka ve boşanmalara ilişkin düzenlemeler yer alacak. Anayasa Mahkemesi'nin 'süresiz nafakayı iptal' gerekçesine paralel olarak süresiz nafaka ile ilgili yeni bir düzenleme hazırlanacak. Nafaka için alt sınır getirilmesi ve evlilik sürelerinin kademelendirilmesi planlanıyor. Boşanma davalarına ilişkin bazı düzenlemeler de pakette yer alacak. Sosyal medya hesaplarına yönelik, gerçek kimlikle kullanımını sağlayacak bir doğrulama sistemine geçilmesi planlanıyor. Kimlik doğrulamanın e-Devlet üzerinden yapılması düşünülüyor. Yeni uygulama ile yasa dışı bahis, uyuşturucu ve fuhuş gibi suçların işlenmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

SÜRESİZ NAFAKA

Anayasa Mahkemesi'nin "süresiz nafakayı iptal" gerekçesine paralel olarak yeni bir düzenleme hazırlanacak.

NAFAKA İÇİN ALT SINIR

Nafaka için alt sınır getirilmesi ve evlilik sürelerinin kademelendirilmesi planlanıyor. Pakette, boşanma davalarına ilişkin bazı düzenlemeler de yer alacak.

SOSYAL MEDYADA KİMLİK DOĞRULAMASI

Paketteki bir diğer düzenleme ise sosyal medya hesaplarına yönelik olacak. Sosyal medyanın gerçek kimlikle kullanılmasını sağlayacak bir doğrulama sistemine geçilmesi planlanıyor.

Kimlik doğrulamanın e-Devlet üzerinden yapılması düşünülüyor. Yeni uygulama ile yasa dışı bahis, uyuşturucu ve fuhuş gibi suçların işlenmesinin önüne geçmesinin hedeflendiği belirtiliyor.