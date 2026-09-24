TBMM'nin ana gündemi olacak: 13'üncü yargı paketinde neler var?

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UYGULAMALAR
İstanbul
TBMM'nin yeni dönemdeki ana gündemlerinden biri 13'üncü yargı paketi olacak. Adalet Bakanlığı ve AK Parti grubu tarafından hazırlanan teklif kapsamında; sosyal medya kullanımı, nafaka ve boşanmalara ilişkin düzenlemeler bekleniyor.
Anayasa Mahkemesi'nin "süresiz nafakayı iptal" gerekçesine paralel olarak yeni bir düzenleme hazırlanacak.
Nafaka için alt sınır getirilmesi ve evlilik sürelerinin kademelendirilmesi planlanıyor. Pakette, boşanma davalarına ilişkin bazı düzenlemeler de yer alacak.
Paketteki bir diğer düzenleme ise sosyal medya hesaplarına yönelik olacak. Sosyal medyanın gerçek kimlikle kullanılmasını sağlayacak bir doğrulama sistemine geçilmesi planlanıyor.
Kimlik doğrulamanın e-Devlet üzerinden yapılması düşünülüyor. Yeni uygulama ile yasa dışı bahis, uyuşturucu ve fuhuş gibi suçların işlenmesinin önüne geçmesinin hedeflendiği belirtiliyor.