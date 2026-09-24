Alkollü maganda sokakları birbirine kattı: Polisin ne 'dur' ihtarına ne de uyarı ateşine aldırmadı

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Samanlı mevkiinde polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan sürücü, yaklaşık 40 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı. Trafikte makas atarak ilerleyen ve havaya açılan uyarı ateşine rağmen kaçışını sürdüren sürücünün 200 promil üzerinde alkollü olduğu tespit edildi.

TRAFİKTE MAKAS ATARAK İLERLEDİ

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri araca “dur” ihtarında bulundu. İhtara uymayan M.S. (43), aracıyla kaçmaya başladı. Trafikte makas atarak ilerleyen sürücünün durdurulması için polis ekipleri takibe geçti.

40 KİLOMETRE BOYUNCA KAÇTI

Yaklaşık 40 kilometre süren takip sırasında sürücünün kaçmaya devam etmesi üzerine havaya uyarı ateşi açıldı. Ancak sürücü, buna rağmen durmayarak otobana girip Mudanya istikametine doğru kaçışını sürdürdü.

200 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Ekiplerin takibi sonucu araç, Bademli Eski Mudanya Yolu Caddesi üzerinde durduruldu. Yakalanan M.S.’nin yapılan kontrolünde 200 promil üzerinde alkollü olduğu belirlendi.