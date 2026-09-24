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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 09:03
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 09:03

Alkollü maganda sokakları birbirine kattı: Polisin ne 'dur' ihtarına ne de uyarı ateşine aldırmadı

Bursa'da polisin 'dur' ihtarına ve uyarı ateşine uymayan bir sürücü ortalığı birbirine kattı. Trafikte makas atarak ilerleyen sürücü, polis ekiplerin uzun süren sıkı takibi sonucu kıskıvrak yakalandı. Ortalığı birbirine katan sürücü kelepçe takılınca "Biz de hain değiliz" diyerek tepki gösterdi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Alkollü maganda sokakları birbirine kattı: Polisin ne 'dur' ihtarına ne de uyarı ateşine aldırmadı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 09:03
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 09:03

’nın ilçesi Samanlı mevkiinde polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan sürücü, yaklaşık 40 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı. Trafikte makas atarak ilerleyen ve havaya açılan uyarı ateşine rağmen kaçışını sürdüren sürücünün 200 promil üzerinde alkollü olduğu tespit edildi.

Alkollü maganda sokakları birbirine kattı: Polisin ne 'dur' ihtarına ne de uyarı ateşine aldırmadı

TRAFİKTE MAKAS ATARAK İLERLEDİ

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri araca “dur” ihtarında bulundu. İhtara uymayan M.S. (43), aracıyla kaçmaya başladı. Trafikte makas atarak ilerleyen sürücünün durdurulması için polis ekipleri takibe geçti.

Alkollü maganda sokakları birbirine kattı: Polisin ne 'dur' ihtarına ne de uyarı ateşine aldırmadı

40 KİLOMETRE BOYUNCA KAÇTI

Yaklaşık 40 kilometre süren takip sırasında sürücünün kaçmaya devam etmesi üzerine havaya uyarı ateşi açıldı. Ancak sürücü, buna rağmen durmayarak otobana girip istikametine doğru kaçışını sürdürdü.

Alkollü maganda sokakları birbirine kattı: Polisin ne 'dur' ihtarına ne de uyarı ateşine aldırmadı

200 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Ekiplerin takibi sonucu araç, Bademli Eski Mudanya Yolu Caddesi üzerinde durduruldu. Yakalanan M.S.’nin yapılan kontrolünde 200 promil üzerinde alkollü olduğu belirlendi.

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#mudanya
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