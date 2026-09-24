Süper Lig'in yeni yayıncısı belli oluyor! Amazon ve Saran Grup'tan dev ortaklık: Masadaki rekor teklif dudak uçuklattı

Süper Lig ve 1. Lig’in yeni dönem yayın hakları öncesinde Türk futbolunda kartlar yeniden dağıtılıyor. Mevcut yayıncı performansından memnun olmayan kulüplerin yüzünü güldürecek hamle, dünya teknoloji ve dijital yayıncılık devi Amazon’dan geldi.

Prime Video platformu üzerinden küresel spor organizasyonlarında ivme yakalayan ABD'li dev, Türkiye pazarına damga vuracak devasa bir adım atıyor.

400 MİLYON DOLARLIK DEV ORTAKLIK

Edinilen bilgilere göre Amazon, Türkiye’deki yayın ihalesi yarışına girmek adına Saran Grup ile stratejik bir güç birliğine gitti. İki dev markanın, ihaleye ilişkin şartnamenin resmen açıklanmasıyla birlikte masaya yaklaşık 400 milyon dolarlık devasa bir teklifle oturmayı hedeflediği kaydedildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ise merakla beklenen yeni dönem ihale tarihini 13 Ocak 2027 olarak duyurdu.

BEIN SPORTS’U ZORLAYACAK YENİ TEKNOLOJİ ŞARTLARI

Mevcut yayıncı beIN Sports'un sunduğu görüntü kalitesi, düşük çözünürlük ve kısıtlı kamera sayılarına yönelik kulüplerden gelen yoğun tepkiler TFF’yi harekete geçirdi. Şartname metnini Avrupa merkezli uzman bir danışmanlık firmasına hazırlatan federasyon, yeni ihale döneminde çıtayı epey yükseltecek. Şartnamede; 4K yayın standardı, anlık oyuncu konum verileri, sprint hızları, xG (beklenen gol) istatistikleri ve artırılmış gerçeklik (AR) grafiklerinin sunulması yayıncı kuruluş için zorunlu kriterler arasında yer alacak.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU’NDAN KRİTİK TURKCELL HAMLESİ

Yayın hakları cephesinde Amazon ve Saran Grup ortaklığı rekor bir bütçeyle hazırlık yaparken, TFF yönetimi de kulüplerle birlikte temaslarını sıklaştırdı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Kulüpler Birliği heyeti, süreç dâhilindeki ilk resmi temasını Turkcell CEO’su ile gerçekleştirdi. Yapılan bu üst düzey görüşmenin ardından, yerli GSM devinin ihale sürecinde nasıl bir strateji izleyeceği ve yarışa dâhil olup olmayacağı şimdiden büyük merak uyandırdı.