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Gündem
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 10:17

İstanbullular dikkat! AKOM gün vererek uyardı: Sağanak şiddetli geliyor

AKOM'dan İstanbullulara hafta sonu için uyarı geldi. Yağışların cumartesi günü yeniden İstanbul'a döneceğini bildiren AKOM, önümüzdeki hafta boyunca yağışların aralıklarla sağanak şeklinde etili olmaya devam edeceği bildirdi.

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Editor
 Baran Aksoy
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İstanbullular dikkat! AKOM gün vererek uyardı: Sağanak şiddetli geliyor
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 10:17

Yağışlı ve soğuk hava tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı. İstanbul'da da yağışlı hava dün etkisini gösterdi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) bir haftalık hava durumu raporunu yayımladı. 

İstanbullular dikkat! AKOM gün vererek uyardı: Sağanak şiddetli geliyor

AKOM'un raporuna göre; önümüzdeki günlerde de yağmurlu havanın kent genelinde etkili olacağını bildirdi.

HAFTA SONUNA DİKKAT!

Dün akşam saatlerinde mola veren yağışların cumartesi günü itibarıyla tekrardan başlayacağı bildiren AKOM, önümüzdeki hafta boyunca aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etili olmaya devam edeceği bildirdi.

İstanbullular dikkat! AKOM gün vererek uyardı: Sağanak şiddetli geliyor

SICAKLIK 20 DERECENİN ALTINA GERİLEYECEK

Yağışlarla birlikte sıcaklıkların da düşeceğini belirten AKOM, pazar gününden itibaren azalarak tekrardan 20°C'nin altına gerileyeceği tahmin ediliyor. 

İstanbullular dikkat! AKOM gün vererek uyardı: Sağanak şiddetli geliyor

İSTANBUL BİR HAFTALIK HAVA DURUMU RAPORU

  • 25 Eylül Cuma: Az bulutlu ve açık. En düşük 15°C, en yüksek 23°C. Yağış beklenmiyor
  • 26 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu, yerel yağmurlu. En düşük 16°C, en yüksek 24°C. Beklenen yağış miktarı: 1-3 kg/m²
  • 27 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağmurlu. En düşük 17°C, en yüksek 22°C. Beklenen yağış miktarı: 5-15 kg/m²
  • 28 Eylül Pazartesi: Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu. En düşük 16°C, en yüksek 22°C. Beklenen yağış miktarı: 3-7 kg/m²   
  • 29 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağmurlu. En düşük 16°C, en yüksek 20°C. Beklenen yağış miktarı: 5-15 kg/m²   
  • 30 Eylül Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağmurlu. En düşük 15°C, en yüksek 20°C. Beklenen yağış miktarı: 15-30 kg/m² 

https://x.com/ibbAkom/status/2103008033039331507

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