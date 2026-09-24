İstanbullular dikkat! AKOM gün vererek uyardı: Sağanak şiddetli geliyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yağışlı ve soğuk hava tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı. İstanbul'da da yağışlı hava dün etkisini gösterdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) bir haftalık hava durumu raporunu yayımladı.
AKOM'un raporuna göre; önümüzdeki günlerde de yağmurlu havanın kent genelinde etkili olacağını bildirdi.
Dün akşam saatlerinde mola veren yağışların cumartesi günü itibarıyla tekrardan başlayacağı bildiren AKOM, önümüzdeki hafta boyunca aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etili olmaya devam edeceği bildirdi.
Yağışlarla birlikte sıcaklıkların da düşeceğini belirten AKOM, pazar gününden itibaren azalarak tekrardan 20°C'nin altına gerileyeceği tahmin ediliyor.