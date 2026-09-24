Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir canlı yayında Manisa'da okul yakınlarında gerçekleşen saldırı hakkında önemli detayları anlattı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bakan Tekin'den Manisa'daki saldırıya ilişkin açıklama: Akran zorbalığı söz konusu değil Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Manisa'da okul yakınlarında gerçekleşen saldırıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Saldırı okulda değil, okulun yakınlarında gerçekleşti. Olayda akran zorbalığı söz konusu değil. Saldırıyı gerçekleştiren kişi okula gelmeyen bir öğrenciydi. Bakan Tekin, silahların çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanması gerektiğini belirtti. Bu saldırının sadece okul güvenliği ve emniyet üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

"SALDIRI OKULDA OLMADI"

Bakan Tekin'in açıklamaları şöyle:

"Turgutlu'da bir okul saldırısı olmadı. Kahramanmaraş'taki bir okul saldırıydı evet ama bu okul önü saldırısıydı.

Çok kapsamlı tedbirler alındı okullarda. Saldırı okulda olmadı. Bu saldırıyı sadece okul güvenliği ve emniyet üzerinden okumamak lazım. 'Akran zorbalığı söz konusu değil'

VELİLERE UYARI

İlaçları nasıl çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın türünden uyarı varsa, bu silahların çocukların ulaşamayacağı yerlerde olması gerekiyor.

Çocukların sosyal medyada kiminle yazıştığı takip edilmeli. Öğrencilerin velileri de sorumlulukları yerine getirmeli.

OKULLARDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Öğrenci taşıyan servislere takip sistemi getirdik. Rehber öğretmenlerin notlarını bakanlık takip edecek. 23 binin üzerinde bahçe görevlisi görevine başladı. Her okulun pozisyonuna göre güvenlik önlemi alınıyor. "