Bakan Tekin'den Manisa'daki saldırıya ilişkin açıklama: Akran zorbalığı söz konusu değil

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İstanbul
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir canlı yayında Manisa'da okul yakınlarında gerçekleşen saldırı hakkında önemli detayları anlattı.
Bakan Tekin'in açıklamaları şöyle:
"Turgutlu'da bir okul saldırısı olmadı. Kahramanmaraş'taki bir okul saldırıydı evet ama bu okul önü saldırısıydı.
Çok kapsamlı tedbirler alındı okullarda. Saldırı okulda olmadı. Bu saldırıyı sadece okul güvenliği ve emniyet üzerinden okumamak lazım. 'Akran zorbalığı söz konusu değil'
İlaçları nasıl çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın türünden uyarı varsa, bu silahların çocukların ulaşamayacağı yerlerde olması gerekiyor.
Çocukların sosyal medyada kiminle yazıştığı takip edilmeli. Öğrencilerin velileri de sorumlulukları yerine getirmeli.
Öğrenci taşıyan servislere takip sistemi getirdik. Rehber öğretmenlerin notlarını bakanlık takip edecek. 23 binin üzerinde bahçe görevlisi görevine başladı. Her okulun pozisyonuna göre güvenlik önlemi alınıyor. "