Dilay Özdemir kimdir? Filenin Sultanları Dilay Özdemir kaç yaşında? Dilay Özdemir nereli, hangi takımlarda oynadı?

A Milli Kadın Voleybol Takımımızda ve çeşitli kulüp takımlarında gösterdiği performansla öne çıkan genç voleybolcu Dilay Özdemir son zamanlarda internette oldukça popüler. Genç voleybolcunun kim olduğu ve daha önce hangi takımlarda oynadığı merak konusu oldu. Peki yıldız oyuncu Dilay Özdemir kimdir? Dilay Özdemir hangi takımlarda oynadı?



DİLAY ÖZDEMİR KİMDİR?

Başarılı Türk voleybolcuları arasında yer alan Dilay Özdemir, 15 ağustos 2005 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Kariyerine Eczacıbaşı'nın altyapısında başladı ve Beşiktaş ve Karayolları'nda forma giydikten sonra 2025 yılında Eczacıbaşı'na geri döndü. Hala Eczacıbaşı'nda forma giymektedir.

Milli takım kariyerinde genç yaşta başlayan Dilay Özdemir U17'den U23'e kadar farklı takımlarda milli takım sisteminin içinde yetişti ve bu kategorilerdeki başarılı performanslarının ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosuna dahil edildi.

DİLAY ÖZDEMİR MEVKİİ NEDİR?

187 boyundaki genç yıldız Dilay Özdemir Türk voleybolunun kıymetli pasörleri arasında yer almaktadır.

DİLAY ÖZDEMİR NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

15 Ağustos 2005 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Dilay Özdemir 21 yaşındadır.

DİLAY ÖZDEMİR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Milli takım kariyerinin yanı sıra kulüp kariyerlerinde de büyük başarı gösteren genç oyuncu Dilay Özdemir kariyerine Eczacıbaşı altyapısında başladı. Eczacıbaşı altyapısında başlayan kariyerine Beşiktaş ve Karayolları'nda forma giyerek devam eden Özdemir 2025 yılında Eczacıbaşı'na geri döndü. Hala Eczacıbaşı'nda forma giymektedir.