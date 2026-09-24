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Spor
Avatar
Editor
 | İrem Yarbasan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 10:03

Dilay Özdemir kimdir? Filenin Sultanları Dilay Özdemir kaç yaşında? Dilay Özdemir nereli, hangi takımlarda oynadı?

Filenin Sultanları'nın genç ve parlak oyuncusu Dilay Özdemir kariyeriyle gözleri üzerine çekiyor. Sultanların genç yıldızı Dilay Özdemir'in daha önce hangi takımlarda forma giydiği de merak konusu oldu. Milli takımda ve kulüp takımlarında gösterdiği performanslarla Türk voleybolunun dikkat çekici isimlerinden biri olan Dilay Özdemir ile ilgili arama motorlarında "Kimdir, nereli, kaç yaşında?" gibi sorular aratılıyor. Peki Dilay Özdemir kimdir? Dilay Özdemir Kaç yaşında?

Avatar
Editor
 İrem Yarbasan
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Dilay Özdemir kimdir? Filenin Sultanları Dilay Özdemir kaç yaşında? Dilay Özdemir nereli, hangi takımlarda oynadı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 10:03

A Milli Kadın Takımımızda ve çeşitli kulüp takımlarında gösterdiği performansla öne çıkan genç voleybolcu Dilay Özdemir son zamanlarda internette oldukça popüler. Genç voleybolcunun kim olduğu ve daha önce hangi takımlarda oynadığı merak konusu oldu. Peki yıldız oyuncu Dilay Özdemir kimdir? Dilay Özdemir hangi takımlarda oynadı?

Dilay Özdemir kimdir? Filenin Sultanları Dilay Özdemir kaç yaşında? Dilay Özdemir nereli, hangi takımlarda oynadı?


DİLAY ÖZDEMİR KİMDİR?

Başarılı Türk voleybolcuları arasında yer alan Dilay Özdemir, 15 ağustos 2005 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Kariyerine 'nın altyapısında başladı ve ve 'nda forma giydikten sonra 2025 yılında Eczacıbaşı'na geri döndü. Hala Eczacıbaşı'nda forma giymektedir.

Milli takım kariyerinde genç yaşta başlayan Dilay Özdemir U17'den U23'e kadar farklı takımlarda milli takım sisteminin içinde yetişti ve bu kategorilerdeki başarılı performanslarının ardından kadrosuna dahil edildi.

Dilay Özdemir kimdir? Filenin Sultanları Dilay Özdemir kaç yaşında? Dilay Özdemir nereli, hangi takımlarda oynadı?

DİLAY ÖZDEMİR MEVKİİ NEDİR?

187 boyundaki genç yıldız Dilay Özdemir Türk voleybolunun kıymetli pasörleri arasında yer almaktadır.

DİLAY ÖZDEMİR NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

15 Ağustos 2005 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Dilay Özdemir 21 yaşındadır.

Dilay Özdemir kimdir? Filenin Sultanları Dilay Özdemir kaç yaşında? Dilay Özdemir nereli, hangi takımlarda oynadı?

DİLAY ÖZDEMİR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Milli takım kariyerinin yanı sıra kulüp kariyerlerinde de büyük başarı gösteren genç oyuncu Dilay Özdemir kariyerine Eczacıbaşı altyapısında başladı. Eczacıbaşı altyapısında başlayan kariyerine Beşiktaş ve Karayolları'nda forma giyerek devam eden Özdemir 2025 yılında Eczacıbaşı'na geri döndü. Hala Eczacıbaşı'nda forma giymektedir.

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ETİKETLER
#A Milli Kadın Voleybol Takımı
#Eczacıbaşı
#Beşiktaş
#dilay özdemir
#Voleybol
#karayolları
#Spor
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