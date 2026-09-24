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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 10:19

1-8 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu 2026! Gıda kurutucu, ızgara makinesi, kahve öğütücü ve soba geliyor...

1-8 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. A101'de 1-8 Ekim tarihinden itibaren onlarca ürün indirimli fiyatları ile raflarda olacak. Teknoloji, beyaz eşya, küçük ev aletleri başta olmak üzere A101 markette bu hafta onlarca ürün uygun fiyatla raflardaki yerini alacak. A101'de satışa çıkacak ürünler arasında 4 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet 279.990 TL'lik fiyatıyla en pahalı ürünler arasında yer alıyor. Motosiklet kategorisinde ise 15 cc Motosiklet 109.990 TL ve 250 cc Motosiklet 179.990 TL ile satışa çıkacak. Küçük ev aletleri ürünleri arasında ise Izgara/tost makinesi 2.499 TL, Kahve makinesi 1.099 TL, Cam Kettle 999 TL , Erkek bakım seti 1.199 TL , Gıda kurutucu 1.599 TL , Tam otomatik kahve makinesi 9.999 TL, Kahve ve baharat öğütücü 999 TL, Saç kurutma makinesi 1.399 TL'den raflarda olacak. Peki A101'de 1-8 Ekim 2026 tarihinde hangi ürünler satışa çıkacak? İşte 1-8 Ekim A101 aktüel ürünleri ve fiyatları...

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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1-8 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu 2026! Gıda kurutucu, ızgara makinesi, kahve öğütücü ve soba geliyor...
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 10:19

1-8 kataloğu yayımlandı. 1-8 Ekim 2026 tarihinden itibaren A101'de birçok üründe fırsatı olacak. Küçük ev aletlerinden, teknolojiye beyaz eşyadan motorlu araçlara kadar onlarca ürün uygun fiyatı ile raflardaki yerini alacak. A101'de bu hafta çeşitlerindeki indirimler dikkat çekiyor. 65 ekran 4K Google QLED TV 26.999 TL, 65 ekran 4K Whale QLED TV 34.999 TL, 55 ekran UHD SMART Google TV 19.999 TL, 55 ekran 4k UHD WEBOS SMART QLED TV 18.999 TL ve 32 ekran Android 14 smart QLED TV 7.999 TL'lik fiyatları ile dikkat çekiyor. 1-8 Ekim'den itibaren Epilasyon cihazı 2.499 TL, Şarjlı masaj aleti 449 TL , 250 cc 179.990 TL, 15 cc Motosiklet 109.990 TL, 4 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet 279.990 TL , 29.990 TL, Akım korumalı güç uzatma kablosu 429 TL, Tekerlekli soba 5.699 TL, Ayaklı mini soba 2.999 TL'den satışa çıkacak. Peki A101'de 1-8 Ekim'de hangi ürünlerde indirim fırsatı var? İşte 1-8 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu 2026... 

1-8 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu 2026! Gıda kurutucu, ızgara makinesi, kahve öğütücü ve soba geliyor...

65 ekran 4K Google QLED TV 26.999 TL

65 ekran 4K Whale QLED TV 34.999 TL

55 ekran UHD SMART Google TV 19.999 TL

55 ekran 4k UHD WEBOS SMART QLED TV 18.999 TL

32 ekran Android 14 smart QLED TV 7.999 TL

Şarjlı dik süpürge 11.499 TL 

Espresso Makinesi 15.999 TL

Çamaşır Makinesi 18.999 TL 

Bulaşık makinesi 14.999 TL 


 

1-8 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu 2026! Gıda kurutucu, ızgara makinesi, kahve öğütücü ve soba geliyor...


Buzdolabı 27.999 TL 

Izgara/tost makinesi 2.499 TL 

Kahve makinesi 1.099 TL

Cam Kettle 999 TL 

Erkek bakım seti 1.199 TL 

Gıda kurutucu 1.599 TL 

Tam otomatik kahve makinesi 9.999 TL 

Kahve ve baharat öğütücü 999 TL 

Saç kurutma makinesi 1.399 TL 

1-8 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu 2026! Gıda kurutucu, ızgara makinesi, kahve öğütücü ve soba geliyor...

Epilasyon cihazı 2.499 TL 

Şarjlı masaj aleti 449 TL 

250 cc Motosiklet 179.990 TL 

15 cc Motosiklet 109.990 TL 

4 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet 279.990 TL 

Elektrikli Bisiklet 29.990 TL 

Akım korumalı güç uzatma kablosu 429 TL 

Tekerlekli soba 5.699 TL 

Ayaklı mini soba 2.999 TL 

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ETİKETLER
#indirim
#televizyon
#A101
#Aktüel Ürünler
#motosiklet
#ekim
#elektrikli bisiklet
#Ekonomi
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