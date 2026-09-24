Yahşihan Belediyesine yolsuzluk operasyonu: 2 eski belediye başkanı dahil 31 gözaltı

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İstanbul
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyonun düğmesine basıldı. Kırıkkale merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ile Osman Türkyılmaz’ın da bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alındı.
Ahmet Sungur
1 şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunduğu, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.