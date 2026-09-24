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Gündem
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 10:30

Yahşihan Belediyesine yolsuzluk operasyonu: 2 eski belediye başkanı dahil 31 gözaltı

Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında düğmeye basıldı. Kırıkkale merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ile Osman Türkyılmaz’ın da bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alındı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Yahşihan Belediyesine yolsuzluk operasyonu: 2 eski belediye başkanı dahil 31 gözaltı
KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 10:30

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyonun düğmesine basıldı. Kırıkkale merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ile Osman Türkyılmaz’ın da bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alındı.

HABERİN ÖZETİ

Yahşihan Belediyesine yolsuzluk operasyonu: 2 eski belediye başkanı dahil 31 gözaltı

Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yahşihan Belediyesine yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında 4 ilde düzenlenen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon Kırıkkale merkezli 4 ilde gerçekleştirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler arasında AK Partili eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur ve MHP'li eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz da bulunuyor.
Toplam 31 şüpheli gözaltına alındı.
Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
Yahşihan Belediyesine yolsuzluk operasyonu: 2 eski belediye başkanı dahil 31 gözaltı

Ahmet Sungur

3 ŞÜPHELİ ARANIYOR 

1 şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunduğu, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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