Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyonun düğmesine basıldı. Kırıkkale merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ile Osman Türkyılmaz’ın da bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alındı.

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HABERİN ÖZETİ Yahşihan Belediyesine yolsuzluk operasyonu: 2 eski belediye başkanı dahil 31 gözaltı Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yahşihan Belediyesine yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında 4 ilde düzenlenen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon Kırıkkale merkezli 4 ilde gerçekleştirildi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında AK Partili eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur ve MHP'li eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz da bulunuyor. Toplam 31 şüpheli gözaltına alındı.

Ahmet Sungur

3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

1 şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunduğu, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.