Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 10:26
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 10:28

Fatih Terim sessizliğini bozdu: 'Galatasaray'a dön' yorumlarına cevap verdi! Okan Buruk için şoke eden 'Saygısızlık' çıkışı

Süper Lig devi Galatasaray’ın efsanevi teknik direktörü Fatih Terim, son dönemde eleştirilerin hedefi haline gelen eski öğrencisi Okan Buruk hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. YouTube kanalında gündeme dair çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Terim, camiaya birlik ve beraberlik mesajı verirken, hakkında çıkan "Galatasaray'a dönecek" iddialarına da son noktayı koydu. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Fatih Terim sessizliğini bozdu: 'Galatasaray'a dön' yorumlarına cevap verdi! Okan Buruk için şoke eden 'Saygısızlık' çıkışı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 10:26
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 10:28

Sarı-kırmızılı kulübün simge isimlerinden , YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla gündemine damga vurdu. Son zamanlarda sergilenen performans nedeniyle eleştirilen teknik direktör ’a destek veren deneyimli çalıştırıcı, camiasına kenetlenme çağrısında bulundu.

Fatih Terim sessizliğini bozdu: 'Galatasaray'a dön' yorumlarına cevap verdi! Okan Buruk için şoke eden 'Saygısızlık' çıkışı

"OKAN HOCA VARKEN GERİ DÖNMEK SAYGISIZLIK OLUR"

Trafikte ve sosyal medyada sıkça karşılaştığı "Galatasaray'a dön" taleplerine açıklık getiren Fatih Terim, görevdeki meslektaşına olan saygısını şu sözlerle ifade etti:

"Bir kere Galatasaray'da bir dönem benim oyuncum olmuş, aynı gayeye baş koyduğumuz Okan Hoca var. Bazen her ne kadar yeniler içinde 'Onu niye saymıyorsun?' deseler de bana; şampiyonluklar kazanmış, başka yerlerde de şampiyon olmuş birinden bahsediyoruz. Onu o kategoride saymanın bir saygısızlık olacağını düşünüyorum."

Fatih Terim sessizliğini bozdu: 'Galatasaray'a dön' yorumlarına cevap verdi! Okan Buruk için şoke eden 'Saygısızlık' çıkışı

"BU CAMİA NE ZORLUKLARDAN AYAĞA KALKTI"

Takımın mevcut durumundan çıkış yolunu gösteren ve 5. şampiyonluk şansını değerlendiren efsane teknik adam, “Galatasaray'da hayatım boyunca birlik beraberliği savundum. Bu sene 5. şampiyonluk gelebilir mi, evet. İhtimal var mı, büyük ihtimalle. Ama buradan kalkmaları lazım. Böyle yerlerden kalkacaksın. Neler görmüştür Galatasaray...” diyerek camianın genlerinde reaksiyon vermenin olduğunu vurguladı.

Fatih Terim sessizliğini bozdu: 'Galatasaray'a dön' yorumlarına cevap verdi! Okan Buruk için şoke eden 'Saygısızlık' çıkışı

"REKOR ŞAHISLARIN DEĞİL, GALATASARAY'IN REKORUDUR"

Sarı-kırmızılı ekibin başında üst üste 4 şampiyonluk yaşayarak Fatih Terim’in rekoruna ortak olan Okan Buruk, 2026-27 sezonunu da zirvede tamamlaması halinde Türk tarihine geçecek.

Muhtemel rekor kıran isim olma unvanı hakkında da konuşan Terim, kişisel başarılardan ziyade kulüp başarısının ön planda olması gerektiğini belirterek, "Galatasaray sezon sonunda rekor kırabilir şu anda. Bu ne benim, ne de Okan Hoca'nın rekoru olmaz. Galatasaray'ın rekoru olur" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim sessizliğini bozdu: 'Galatasaray'a dön' yorumlarına cevap verdi! Okan Buruk için şoke eden 'Saygısızlık' çıkışı

RAKAMLARLA OKAN BURUK VE FATİH TERİM'İN SON DURUMU

Okan Buruk Dönemi: 2022 yılından bu yana Galatasaray kulübesinde yer alan 52 yaşındaki teknik adam, sarı-kırmızılıların başında çıktığı 210 maçta 2.25 puan ortalaması yakalayarak önemli bir istatistiğe imza attı.

Fatih Terim sessizliğini bozdu: 'Galatasaray'a dön' yorumlarına cevap verdi! Okan Buruk için şoke eden 'Saygısızlık' çıkışı

Fatih Terim'in Son Adresi: Türk futbolunun 'İmparator' lakaplı efsane ismi Fatih Terim ise teknik adamlık kariyerinde son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al-Shabab'ı çalıştırmıştı.

Fatih Terim sessizliğini bozdu: 'Galatasaray'a dön' yorumlarına cevap verdi! Okan Buruk için şoke eden 'Saygısızlık' çıkışı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe çok istiyordu: Yıldız futbolcu transfer sonrası darbedildi!
Okan Buruk raporunu sundu, Dursun Özbek düğmeye bastı! Galatasaray'da çifte transfer harekatı
Okan Buruk'un sabrı taştı: Trabzonspor yenilgisi sonrası radikal karar!
Süper Lig'in yeni yayıncısı belli oluyor! Amazon ve Saran Grup'tan dev ortaklık: Masadaki rekor teklif dudak uçuklattı
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#galatasaray
#fatih terim
#okan buruk
#Futbol
#al shabab
#türk futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.