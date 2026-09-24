Fatih Terim sessizliğini bozdu: 'Galatasaray'a dön' yorumlarına cevap verdi! Okan Buruk için şoke eden 'Saygısızlık' çıkışı

Sarı-kırmızılı kulübün simge isimlerinden Fatih Terim, YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla Türk futbol gündemine damga vurdu. Son zamanlarda sergilenen performans nedeniyle eleştirilen teknik direktör Okan Buruk’a destek veren deneyimli çalıştırıcı, Galatasaray camiasına kenetlenme çağrısında bulundu.

"OKAN HOCA VARKEN GERİ DÖNMEK SAYGISIZLIK OLUR"

Trafikte ve sosyal medyada sıkça karşılaştığı "Galatasaray'a dön" taleplerine açıklık getiren Fatih Terim, görevdeki meslektaşına olan saygısını şu sözlerle ifade etti:

"Bir kere Galatasaray'da bir dönem benim oyuncum olmuş, aynı gayeye baş koyduğumuz Okan Hoca var. Bazen her ne kadar yeniler içinde 'Onu niye saymıyorsun?' deseler de bana; şampiyonluklar kazanmış, başka yerlerde de şampiyon olmuş birinden bahsediyoruz. Onu o kategoride saymanın bir saygısızlık olacağını düşünüyorum."

"BU CAMİA NE ZORLUKLARDAN AYAĞA KALKTI"

Takımın mevcut durumundan çıkış yolunu gösteren ve 5. şampiyonluk şansını değerlendiren efsane teknik adam, “Galatasaray'da hayatım boyunca birlik beraberliği savundum. Bu sene 5. şampiyonluk gelebilir mi, evet. İhtimal var mı, büyük ihtimalle. Ama buradan kalkmaları lazım. Böyle yerlerden kalkacaksın. Neler görmüştür Galatasaray...” diyerek camianın genlerinde reaksiyon vermenin olduğunu vurguladı.

"REKOR ŞAHISLARIN DEĞİL, GALATASARAY'IN REKORUDUR"

Sarı-kırmızılı ekibin başında üst üste 4 şampiyonluk yaşayarak Fatih Terim’in rekoruna ortak olan Okan Buruk, 2026-27 sezonunu da zirvede tamamlaması halinde Türk futbol tarihine geçecek.

Muhtemel rekor kıran isim olma unvanı hakkında da konuşan Terim, kişisel başarılardan ziyade kulüp başarısının ön planda olması gerektiğini belirterek, "Galatasaray sezon sonunda rekor kırabilir şu anda. Bu ne benim, ne de Okan Hoca'nın rekoru olmaz. Galatasaray'ın rekoru olur" ifadelerini kullandı.

RAKAMLARLA OKAN BURUK VE FATİH TERİM'İN SON DURUMU

Okan Buruk Dönemi: 2022 yılından bu yana Galatasaray kulübesinde yer alan 52 yaşındaki teknik adam, sarı-kırmızılıların başında çıktığı 210 maçta 2.25 puan ortalaması yakalayarak önemli bir istatistiğe imza attı.

Fatih Terim'in Son Adresi: Türk futbolunun 'İmparator' lakaplı efsane ismi Fatih Terim ise teknik adamlık kariyerinde son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al-Shabab'ı çalıştırmıştı.