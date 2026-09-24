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Sağlık
Avatar
Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 10:22
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 10:22

Bel ağrısının geçmesini beklemeyin! ‘Her zaman fıtık olmayabilir’ diyen uzmandan kritik uyarı

Toplumda sıklıkla görülen bel ağrıları her zaman fıtık olmayabilir. Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Şenol Kobak, özellikle geceleri uykudan uyandıran bel ağrılarına dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Asya Güney
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Bel ağrısının geçmesini beklemeyin! ‘Her zaman fıtık olmayabilir’ diyen uzmandan kritik uyarı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 10:22
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 10:22

Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Şenol Kobak, her bel ağrısının bir nedeni olduğunu özellikle genç yaşlarda başlayan, uzun süren, geceleri uykudan uyandıran ağrılara dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi. 

Bel ağrısının geçmesini beklemeyin! ‘Her zaman fıtık olmayabilir’ diyen uzmandan kritik uyarı

‘’TANI GECİKMESİNE NEDEN OLABİLİR’’

Prof. Dr. Kobak, "Sabah yataktan kalkmakta zorlanma, bel ve kalça bölgesinde uzun süren tutukluk, hareket ettikçe açılma ve şikâyetlerin haftalar ya da aylar boyunca devam etmesi, özellikle genç erişkinlerde aksiyel spondiloartrit gibi hastalıklar açısından değerlendirilmelidir. Bu tür ağrıların yalnızca ‘fıtık' olarak düşünülmesi tanının gecikmesine neden olabilir" dedi.

Bel ağrısının geçmesini beklemeyin! ‘Her zaman fıtık olmayabilir’ diyen uzmandan kritik uyarı

ROMATİZMAL OLABİLİR

Bazı romatizmal hastalıklarda bel ağrısının kalça bölgesinde de hissedilebildiğini belirten Prof. Dr. Kobak, "Özellikle sağ ve sol kalça arasında yer değiştiren ağrı, uzun süreli sabah tutukluğu, geceleri ortaya çıkan ağrı veya hareketle rahatlama gibi bulgular bir arada değerlendirildiğinde romatizmal bir neden düşünülmelidir. Bunun yanında gözde kızarıklık ve ağrı, ciltte sedef hastalığı, bağırsak şikâyetleri veya ailede romatizmal hastalık öyküsü gibi bulguların varlığı da hekime mutlaka aktarılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Bel ağrısının geçmesini beklemeyin! ‘Her zaman fıtık olmayabilir’ diyen uzmandan kritik uyarı

AĞIRININ GEÇMESİNİ BEKLEMEMEK LAZIM

Bel ağrısının çoğu zaman kendiliğinden geçebildiğini ancak tekrarlayan veya uzun süren ağrıların göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Kobak, "Özellikle üç aydan uzun süren, gece ve sabah saatlerinde belirginleşen, hareketle azalan olan kişilerin değerlendirilmesi önemlidir. Erken tanı, hastalığın kontrol altına alınması ve ileride oluşabilecek fonksiyon kayıplarının önlenmesi açısından önem taşır" şeklinde konuştu.

Bel ağrısının geçmesini beklemeyin! ‘Her zaman fıtık olmayabilir’ diyen uzmandan kritik uyarı

ROMATOLOJİ UZMANINA BAŞVURULMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ

Prof. Dr. Şenol Kobak, bel ağrısı yaşayan kişilerin kendi kendine tanı koymak yerine ağrının süresi, ne zaman arttığı, hareket ve dinlenmeyle nasıl değiştiği gibi özellikleri gözlemleyerek gerektiğinde romatoloji uzmanına başvurmasının doğru yaklaşım olduğunu sözlerine ekledi.
 

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ETİKETLER
#Bel Ağrısı
#Şenol Kobak
#Romatoloji Uzmanı
#Romatizmal Hastalıklar
#Aksiyel Spondiloartrit
#Sağlık
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